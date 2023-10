Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

4 signalen dat je te maken hebt met een meestermanipulator

Manipulatie zit op de een of andere manier in de menselijke aard. Maar wanneer iemand manipulatie tot zijn of haar levensfilosofie omdoopt, moet je oppassen. Sommigen worden namelijk meestermanipulators.

Een meestermanipulator gebruikt een ander persoon om te krijgen wat hij of zij wil. Jamie Cannon is deskundige op het gebied van mentale gezondheid en schrijft over de meestermanipulator in haar artikel voor Psychology Today. Volgens haar kun je een meestermanipulator namelijk aan bepaalde trekjes herkennen. En door op tijd de signalen te zien, voorkom je een hoop gedoe.

Hoe herken je een meestermanipulator?

1. Te mooi om waar te zijn

Als een persoon ‘te mooi om waar te zijn’ is, dan is dat waarschijnlijk ook het geval. Meestermanipulators zijn bijzonder goed in het creëren van een ‘perfect’ imago. Ze zijn behulpzaam, offeren zich op voor de zwakkeren en worden vaak door anderen geprezen. Daarnaast noemen ze hun goede daden maar al te graag op.

Dat stukje zelfopoffering is een belangrijk middel van een manipulator. Daarmee winnen ze het vertrouwen en peilen ze wie voor hun praatjes vallen. Slachtoffers van manipulatie stralen soms uit dat ze gered willen worden.

Een alarmbel moet afgaan als iemand verkondigt dat hij of zij weet wat jij nodig hebt. Bij een goede relatie komt tijd kijken om een vertrouwensband op te bouwen. De meestermanipulator skipt die tijd. Het gaat dus vaak wat sneller. Want manipulators omzeilen de vertrouwensband-fase zodat hun ware aard niet te snel ontdekt wordt. Voor je het weet ben je ‘verslaafd’ aan de relatie. Een efficiënte aanpak voor de manipulator is om zo snel mogelijk te ontdekken wat indruk op jou maakt. En dat volledig te benutten.

2. Koesteren van wrok

Meestermanipulators praten graag over alle mensen die zij hielpen en wat zij voor hen betekenden. Maar vaak is er ook die ene persoon die de manipulator ooit (onterecht) gekwetst heeft. Vaak vertellen manipulators over die persoon, die hen jaren geleden pijn deed. Dat terwijl zij zelf zich zo voorbeeldig gedroegen.

Manipulators koesteren vaak wrok. En vertellen jou maar al te graag over de onrechtvaardige behandeling die ze ooit kregen van een vriend, vriendin, familielid of geliefde.

Bedenk altijd: een verhaal heeft altijd twee kanten. De meeste mensen zullen hun eigen rol uit het verleden erkennen en dit ook kunnen loslaten. Manipulators doen dat niet. Daarnaast delen mensen dit soort onderwerpen pas later in de relatie, wanneer die meer diepgang heeft. Vaak gebruikt de manipulator juist dit soort onderwerpen om contact te maken, eerder in de relatie.

3. Het kameleon-effect

Meestermanipulators kunnen zich gemakkelijk aanpassen in een gesprek of omgeving. Houd jij van voetbal? Dan is de manipulator waarschijnlijk net zo’n grote fan. Of luister je graag naar rockmuziek? Dan heeft de manipulator opeens alle platen van AC/DC thuisliggen.

Volgens Cannon zijn slachtoffers van manipulatie vaak geschokt als ze zich realiseren dat hun relatie voornamelijk bestond uit ‘gebakken lucht’. Meestermanipulators zijn sterren in het creëren van gelijkenissen. Ze passen hun hobby’s aan en schuiven in hun interesses.

Een truc van meestermanipulators is je doen geloven dat jij hun sleutel naar succes bent. Dat iemand, die je net kent, je wijsmaakt dat hij of zij jou nodig heeft. Dat jij iets kunt wat zij willen leren of dat je onmisbaar bent. Tring tring!, alarmbel. Wellicht streelt het in eerste instantie je ego, uiteindelijk zal de manipulator dit inzetten om je te gebruiken.

4. Connecties

Meestermanipulators zijn experts op het gebied van connecties. Ze zijn sympathiek, makkelijk om mee te praten en nuchter. Ze starten graag een gesprek met een vreemde, zeker als ze daarmee hun gecreëerde imago in stand houden.

Een meestermanipulator laat je dingen doen die je normaal gesproken niet doet. Vaak is dit in hun voordeel. Die verzoeken nemen allerlei wendingen aan, simpelweg gebaseerd op de ‘goede’ connectie die jullie vanaf het eerste moment hadden.

Wanneer je iemand ontmoet en het voelt alsof er toch meer speelt, is dat een alarmbel die afgaat. Je kunt er simpelweg niet de vinger opleggen. Zodra een gesprek buigt naar het wauw-effect van de ander, zou het kunnen zijn dat er een manipulator tegenover je zit.

Reacties