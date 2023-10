Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het gemiddelde maand- en jaarsalaris per leeftijd in Nederland

Verdien ik wel genoeg geld? Verdienen leeftijdsgenoten niet een veel hoger inkomen? Welk salaris past bij mijn leeftijd? Vragen die ongetwijfeld weleens door je hoofd zijn geschoten. Daarom zochten Metro’s collega’s van Manners naar de antwoorden.

De salarissen in Nederland liggen behoorlijk uiteen. Zo moeten sommigen het doen met een minimuminkomen – dat overigens vanaf januari stijgt dankzij het nieuwe minimumuurloon. Aan de andere kant zijn er steeds meer miljonairs in ons land. Maar wat zit er eigenlijk tussen die uitersten in?

Het gestandaardiseerd inkomen

Om het gemiddeld salaris op een rij te kunnen zetten, gebruiken we de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het gestandaardiseerd inkomen.

💡 Gestandaardiseerd inkomen Het gestandaardiseerd inkomen verwijst volgens de definitie van het CBS naar het besteedbaar inkomen, dat is gecorrigeerd voor de grootte en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen is het brutosalaris min onder andere belasting op inkomen en vermogen en premies inkomensverzekeringen of ziektekostenverzekeringen.

Het gestandaardiseerd salaris van alle huishoudens ligt gemiddeld op 33.500 euro op jaarbasis. De mediaan – het meest voorkomende getal – ligt lager. Dat bedrag is gelijk aan 29.800 euro.

Gemiddeld salaris per leeftijd

Per leeftijd loopt het gestandaardiseerd inkomen uiteen. In onderstaande tabel* vind je de gemiddelde bedragen die we per leeftijd te besteden hebben terug.

*Scrol door de tabel om alle bedragen te zien.

Leeftijdsgroep Jaarinkomen (Gemiddeld) Maandinkomen (Gemiddeld) Jaarinkomen (Mediaan) Maandinkomen (Mediaan) tot 25 jaar 15.000 euro 1.250 euro 12.900 euro 1.075 euro 25 tot 35 jaar 31.900 euro 2.658 euro 30.300 euro 2.525 euro 35 tot 45 jaar 34.800 euro 2.900 euro 31.800 euro 2.650 euro 45 tot 55 jaar 38.600 euro 3.217 euro 34.400 euro 2.867 euro 55 tot 65 jaar 38.700 euro 3.225 euro 34.300 euro 2.858 euro 65 tot 75 jaar 32.100 euro 2.675 euro 28.100 euro 2.342 euro 75 jaar en ouder 26.800 euro 2.233 euro 23.600 euro 1.967 euro Alle leeftijden 33.500 euro 2.792 euro 29.800 euro 2.483 euro

Hoewel we spreken van een gemiddeld inkomen, gaat het dus over het gestandaardiseerd inkomen. Het bruto salaris dat mensen verdienen valt dus hoger uit dan deze bedragen. Zo is ook het modaal salaris hoger dan de bedragen in de tabel.

