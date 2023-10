Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huurder zijn is niet gezond: ‘Stressvol en versnelt ouder worden’

Over huren dachten veel mensen toch veelal: betaalbaarder, laagdrempeliger, minder gezeur en gemakkelijker. Niet dus. Huren blijkt tegenwoordig zo stressvol te zijn, dat we er sneller oud van worden, volgens nieuw onderzoek.

We kampen met een woningcrisis. Je krijgt niet zomaar een hypotheek voor een koopwoning, lange wachtlijsten voor sociale huur en onbetaalbare huurwoningen in de particuliere sector. Gisteren schreef Metro over deze tips van makelaars om meer kans te maken op de huurmarkt.

Nieuw onderzoek naar huren

Een nieuwe Brits-Australische studie toont aan dat huurder zijn niet bepaald bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Het blijkt onder meer stressvoller dan werkloos of een voormalig roker zijn.

De huur niet kunnen betalen, een slechte staat van onderhoud of ongezonde omgeving van een huurwoning. Het zijn allemaal factoren die stress opleveren en daarmee het ouderdomsproces versnellen.

‘Huurder zijn is ongezond’

Amy Clair is een van de onderzoekers en benadrukt tegen het Amerikaanse Fortune het feit dat huurders te maken krijgen met een versneld biologisch verouderingsproces. „Dit associëren we met een slechtere gezondheid, en een verhoogd risico op chronische ziekten en overlijden. Het feit dat huren hiermee in relatie staat, zou een grote zorg voor beleidsmakers moeten zijn.”

De bevindingen van het onderzoek laten zien hoe belangrijk wonen voor de algehele gezondheid is. Het benadrukt het belang van een veilige en betaalbare plek om te wonen.

Stressfactoren en sneller ouder

Problemen rondom huisvesting kunnen volgens de onderzoekers grote consequenties hebben voor iemands gezondheid. Welke factoren voor huurders van invloed zijn? Gebrek of problemen met verwarming, de locatie, te veel mensen, stigma en gedoe van verhuizen. Maar vooral de huurprijzen lijken de grote stressfactor.

Een mens kent een chronologische leeftijd en een biologische leeftijd. Die eerste is het aantal kaarsjes dat je op de verjaardagstaart uitblaast, de biologische leeftijd zegt meer over hoe oud onze cellen zijn. Een biologische leeftijd geeft aan hoe snel we ouder worden. En dit kan sterk verschillen van jouw chronologische leeftijd.

Beter woningbeleid voor gezondheid

De wetenschappers vonden een uitzondering in hun onderzoek. De huurders die door de overheid werden gesubsidieerd in hun huurwoning, hadden geen versneld ouderdomsproces.

Volgens de onderzoekers kan meer steun bij huisvestingskosten en beperkingen wat betreft huurverhoging, mensen beschermen tegen huurachterstanden en de gevolgen voor hun gezondheid. Ze benadrukken dat de biologische leeftijd namelijk omkeerbaar is en dat betekent dat beter woningbeleid de gezondheid kan verbeteren.

