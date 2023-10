Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (4) schopt altijd een scène in het openbaar, wat kan ik doen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Nadine: „Mijn dochter (4) schopt altijd een scène in het openbaar, wat kan ik doen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (4) schopt altijd een scène in het openbaar, wat kan ik doen?’

„Hoi Lisa, mijn dochter van vier heeft een pittig karakter. Ze is vaak ontzettend blij, maar als het haar niet zint, kan ze ook onwijs driftig worden. Het gebeurt dan regelmatig dat ze in het openbaar een scène schopt. Zo is ze een keer gillend gaan zitten midden op en perron omdat ze mij geen handje wilde geven. Maar ook in de supermarkt of gewoon op straat kan ze een driftbui krijgen. Ze wil dan niet meer meewerken en gaat zitten en schreeuwen of gillen. Ik voel me dan ontzettend opgelaten en weet niet wat ik moet doen. Wat zou jij adviseren?

– Liefs, Nadine”

Het antwoord

„Hai Nadine,

De hel van iedere ouder, je kind dat middenin de supermarkt op de grond gaat liggen krijsen. Het ene kind doet het sneller of vaker dan het andere, maar vervelend is het sowieso. Toch is het goed om je te beseffen dat vrijwel iedere ouder weleens te maken krijgt met een driftbui of een opstandig kind. Het is dus écht niet iets om je voor te schamen.

Natuurlijk is het wel fijn voor jezelf en je kind als je de situatie snel weer tot bedaren kunt brengen. Wat vaak werkt, is even door je hurken gaan en rustig tegen je kind te praten. Kalmeer en praat op een zachte toon of fluister. Zo laat je niet alleen zien welk gedrag er gewenst is, maar maak je de situatie ook kalmer.

Soms is het nodig om je kind eerst heel even te laten, want als je te vroeg in gesprek probeert te gaan, zal je kind soms alleen maar bozer worden. Wanneer je het gesprek dan aangaat, kun je samen op zoek gaan naar een compromis of oplossing. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik hoor je. Hoe kunnen wij het oplossen, denk je?’

Eventueel kun je ook de S-methode van gedragsanalist Wendela Whitcomb Marsh hanteren. Hoe die S-methode precies werkt lees je hier op J/M Ouders.

Wil je alle opvoedvragen én antwoorden lezen? Je vindt ze hier.

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.

Vorige Volgende

Reacties