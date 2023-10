Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het raadsel van Einstein dat slechts 2 procent van de mensen op kan lossen

Een heerlijke hersenkraker op z’n tijd: daar houden we wel van. En als ‘ie flink uitdagend is, nog beter. Dit keer: het welbekende raadsel van Einstein. Kun jij ‘m oplossen?

Men stelt dat slechts 2 procent van de mensheid in de mogelijkheid is om dit raadsel op te kunnen lossen. Gek op raadsels? Dan is het zeer interessant om eens te kijken of je tot die 2 procent behoort.

Het raadsel van Einstein of Caroll?

Hoewel het raadsel er niet anders door wordt, is er hier en daar nog wel wat twijfel over het vraagstuk van Einstein. En dan met name over de herkomst ervan. De één zegt namelijk dat het raadsel daadwerkelijk van de natuurkundige afkomstig is, waar de ander de eer aan wiskundige Lewis Caroll geeft.

Een lastige kwestie, maar het maakt voor het vraagstuk zelf niet echt uit. Het staat nu eenmaal bekend als Het Raadsel van Einstein en is door ongeveer 2 procent van onze bevolking op te lossen. Behoor jij tot dat percentage?

Wie heeft er een vis als huisdier?

De vraag die je moet beantwoorden staat hierboven: wie heeft er een vis als huisdier? Geen zorgen, je krijgt er nog een beschrijving bij. Het vraagstuk van Einstein komt voort uit het volgende verhaal:

Er staan vijf huizen in vijf verschillende kleuren op een rij. In elk huis woont een persoon met een andere nationaliteit. De vijf bewoners drinken allemaal een bepaald type drinken, roken een bepaald merk sigaren en hebben een bepaald huisdier. Geen van de bewoners hebben hetzelfde huisdier, roken hetzelfde merk sigaren of drinken hetzelfde.

De volgende zaken zijn bekend:

De Brit woont in een rood huis. De Zweed heeft honden als huisdieren. De Deen drinkt thee. Het groene huis staat direct links van het witte huis. De bewoner van het groene huis drinkt koffie. De bewoner die Pall Mall rookt, heeft vogels. De bewoner van het gele huis rookt Dunhill. De bewoner van het middelste huis drinkt melk. De Noor woont in het eerste huis. De bewoner die Blends rookt, woont naast de bewoner die katten heeft. De bewoner die paarden heeft, woont naast de bewoner die Dunhill rookt. De bewoner die Bluemasters rookt, drinkt bier. De Duitser rookt Prince. De Noor woont naast het blauwe huis. De bewoner die Blends rookt, woont naast de bewoner die water drinkt.

Grijp naar je innerlijke Einstein en ga los!

Het antwoord op het raadsel van Einstein

Simpelweg het antwoord geven op het raadsel is misschien niet heel leuk. Daarom hebben we de onderstaande video, van het YouTube-kanaal TED-Ed, in dit artikel gezet. Daarin krijg je niet alleen te weten wie er trots met zijn goudvis op schoot zit, maar ook waarom dat het geval is.

Vorige Volgende

Reacties