Het aaien van (andermans) honden geeft een boost aan je gezondheid

Ben je een hondenliefhebber, maar heb je zelf geen hond? No worries, onderzoek heeft aangetoond dat het niveau van het stresshormoon cortisol bij mensen kan dalen na slechts vijf minuten aaien van een hond, zelfs als het niet jouw eigen trouwe viervoeter is.

Het aaien van honden verwarmt niet alleen je hart, maar kan dus ook je gezondheid een flinke boost geven.

Het magische effect van het aaien van andermans honden

Iedereen die ooit een hond heeft geknuffeld, weet hoe fijn dat kan zijn, maar wat er ondertussen in je lichaam gebeurt, is minstens zo interessant. Wanneer je een hond aait of knuffelt, stimuleert dit de afgifte van oxytocine, ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd.

Oxytocine staat bekend om zijn kalmerende en stressverlagende effecten, waardoor je je meteen beter voelt. Dit hormoon speelt een rol in het opbouwen van sociale bindingen, niet alleen tussen jou en de hond, maar ook tussen mensen onderling.

Daarnaast kan het je humeur verbeteren, want oxytocine staat erom bekend om geluksgevoelens te stimuleren. Dus als je je een beetje down voelt, zoek dan de dichtstbijzijnde hond op voor wat knuffeltijd. Het is een natuurlijke manier om je op te vrolijken.

Cortisol en stressvermindering

Daarnaast komt er steeds meer bewijs dat interactie met honden het cortisolniveau in je lichaam kan verminderen.

Volgens Nancy Gee, professor in de psychiatrie en directeur van het Center for Human-Animal Interaction aan de Virginia Commonwealth University, daalt het niveau van het stresshormoon cortisol bij mensen na slechts 5 tot 20 minuten interactie met honden – zelfs als het niet hun huisdier is.

Goed voor lichaam en geest

En het leuke is: het werkt ook de andere kant op. Nancy: „We zien hetzelfde bij de honden, dus de oxytocine neemt toe en de cortisol neemt ook af wanneer ze interactie hebben met een mens.”

Dit effect is niet alleen gunstig voor je korte-termijnstressniveaus, maar kan ook op de lange termijn bijdragen aan een betere algehele gezondheid.

„Ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat dieren goed zijn voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid”, aldus Nancy.

Sterker immuunsysteem

Cortisol is namelijk essentieel voor ons overlevingsmechanisme, maar te veel ervan kan schadelijk zijn voor onze gezondheid. Het kan hoge bloeddruk, slaapstoornissen en gewichtstoename veroorzaken.

Door je cortisolniveau te verlagen, kun je je immuunsysteem versterken. Dit betekent dat je minder vatbaar bent voor ziekten en infecties. Bovendien zorgt het ervoor dat je beter slaapt, wat echt óveral goed voor is.

Sociale verbindingen en relaties

Een ander fascinerend aspect van het knuffelen van (andermans) honden is de manier waarop het kan bijdragen aan sociale verbindingen. Of je nu met vriendinnen door het bos wandelt of alleen door de buurt wandelt, honden zijn perfecte gespreksstarters.

Het is een geweldige manier om gelijkgestemden te ontmoeten. En wie weet, misschien ontmoet je op deze manier wel de liefde van je leven.

Dus, als je de volgende keer een hond tegenkomt op straat, aarzel dan niet om even te pauzeren en wat quality time door te brengen met de harige viervoeter. Je zult verstelt staan van de positieve effecten die het kan hebben op je leven en je gezondheid.

