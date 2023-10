Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikaan na twee weken vermist op zee en uitgedeelde condoleances levend teruggevonden

Na bijna twee weken op zee rondgedobberd te hebben, is een visser gevonden door de bemanning van een andere boot nadat de zoektocht naar hem werd opgeschort door de kustwacht en de familie zelfs werd gecondoleerd.

Uiteindelijk is de Amerikaanse visser levend teruggevonden voor de kust van Cape Flattery in de staat Washington, twee dagen nadat de kustwacht de zoektocht naar hem en één andere persoon had opgeschort.

Vermist op zee

De twee mensen op de boot waren op 12 oktober vertrokken uit Grays Harbor in Washington. Het was de bedoeling dat ze op 15 oktober zouden terugkeren naar het gebied, zei de kustwacht van de noordwestkust van de Stille Oceaan in een bericht op sociale media. De kustwacht heeft na de vermissing 14.000 vierkante kilometer water afgezocht voordat de zoektocht werd opgeschort. In een bericht werd de familie gecondoleerd met „oprechte deelneming in deze moeilijke tijd”.

Het is echter niet duidelijk hoe de man is gevonden door de redders, maar een foto gedeeld door de kustwacht laat zien hoe hun boot het reddingsvlot nadert. Op de foto staan twee mensen op de rand van het boot en de vermiste man zit rechtop in het vlot.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#BreakingNews Photo of the life raft as the good Samaritan vessel approached it this morning. pic.twitter.com/Nf6ChXjCWO — USCGPacificNorthwest (@USCGPacificNW) October 26, 2023

‘Dronk meteen drie flessen water’

„We trokken hem aan boord. Hij gaf me een dikke knuffel en het was emotioneel,” vertelde één van de redders aan een Amerikaanse zender. De man zat al die tijd zonder eten en drinken op het vlot. Hij vertelde zijn redders dat hij een zalm kon vangen en die opat om te overleven.

Zo vertellen de redders: „We maakten ontbijt voor hem. Hij dronk meteen drie flessen water op. Hij was behoorlijk hongerig.” De geredde visser zou volgens de kunstwacht in stabiele toestand zijn.

Amerikaanse visser

De tweede man die met hem op de boot zat wordt nog vermist. De kustwacht zei dat het incident „nog steeds in onderzoek is”.

Reacties