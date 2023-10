Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom het voor millennials en Gen Z-ers moeilijk is om liefde te vinden (plus tips van een gelukspsycholoog)

De liefde. Al zolang de mensheid bestaat, mijmeren, filosoferen, zingen, dichten en debatteren we erover. Want; wat is liefde? En hoe vind je het? En kunnen mensen tegenwoordig moeilijk liefde vinden?

Alhoewel er nog geen stevige wetenschappelijke onderbouwing voor is, lijkt het erop dat vooral jonge mensen steeds meer moeite hebben liefde te vinden. Toch willen vele twintigers en dertigers graag settelen en voor een langere periode hun tijd doorbrengen met een vaste partner. Hoe kan dit?

Liefde en technologie is geen match

Dat we steeds meer tijd online spenderen is geen nieuws. Maar… dit kan toch niet de hoofdreden zijn voor het niet kunnen vinden van liefde? Euhm, jawel. We leggen ‘t uit.

Jonge millennials en Gen Z-ers zijn zeer bedreven in het aangaan van online contacten. Jonge mensen weten haarfijn uit te leggen wat het betekent als iemand je op geopend laat staan en op welk medium je met wie communiceert.

Alhoewel dit geweldige skills zijn, zit er ook een keerzijde aan. Online relaties zijn vele malen oppervlakkiger dan offline relaties en bovendien worden er in de online wereld geen gelukshormonen aangemaakt die verliefdheid of liefde zullen bevorderen.

Ons oeroude brein beloont alles wat survival in stand houdt en wanneer een potentiële liefde jouw pad kruist op straat, zal het brein gelijk chemische processen in gang zetten. Wanneer je dezelfde liefde via een dating app voorbij ziet komen, registreert het brein dit niet, of te laat, waardoor je de fysieke voordelen van verliefde gevoelens mist. Zonde!

Het blijkt online ook lastiger om diepgaande relaties aan te gaan. We zien nu dat jonge mensen zich vaker eenzaam voelen, waardoor hun zelfvertrouwen wordt aangetast. Dit is niet handig, want je hebt een behoorlijke dosis lef nodig om die ene liefde in real life te strikken.

Keuzestress verlamt

Helaas kent de technologie nog meer schaduwkanten. Dat we online overspoeld worden door informatie moge duidelijk zijn. Dat het hierdoor steeds lastiger wordt om keuzes te maken ook. Niet alleen is het aanbod van potentiële partners ongelofelijk groot, ook zijn er steeds meer variaties in liefde en relaties mogelijk. Vaak worstelen jonge mensen decennialang met het ontdekken van hun bijbehorende seksuele geaardheid. Want hoe weet je wat het beste past?

Druk op persoonlijke groei en onafhankelijkheid

Alsof bovenstaande niet genoeg zijn zaken als persoonlijke ontwikkeling en groei van groot belang bij de nieuwste generaties. Veel millennials en Gen Z-ers willen leven volgens purpose, hun leven moet zinvol zijn en een eventuele partner moet hieraan kunnen bijdragen. Dit maakt de zoektocht nog meer ingewikkeld.

Economische druk

Tot slot speelt de economische druk een rol. Veel jonge mensen hebben hoge (studie)schulden en het is bekend dat het vinden van een woning bijna onmogelijk is. Dit brengt grote stress met zich mee die van invloed kan zijn op het vinden van die ene liefde.

Liefdestips voor jonge mensen

Is het vinden van liefde dan onmogelijk voor jonge mensen? Natuurlijk niet. Sterker nog, het is fantastisch mooi om te zien hoe divers en inclusief deze generaties zijn en dat in de liefde vrijwel alles mogelijk is.

Heb je toch een zetje nodig in de liefde? Wellicht helpen de volgende tips:

Zelfkennis: start een grondig zelfonderzoek. Wat zijn je behoeften en belangrijkste kernwaarden? Dit is een goed uitgangspunt in je zoektocht naar liefde. Ga offline: onderwerp jezelf aan een digital detox en ga heel bewust offline op zoek naar die ene liefde. Meld je aan bij een boekenclub, een sportclub of doe vrijwilligerswerk. Probeer diepere sociale relaties aan te gaan. Wellicht vind je niet meteen de liefde, maar wel nieuwe vriendschappen! Kies! Niemand is perfect en de ware liefde bestaat niet. Kies en ga ervoor als het goed voelt, wat let je? Dus denk je bijvoorbeeld biseksueel te zijn? Word hier dan niet onzeker van, maar experimenteer met een partner van hetzelfde geslacht. Zelfs als het niets blijkt te zijn is er geen man overboord; alleen door te falen leer je en zul je uiteindelijk succes hebben in de liefde. Heb geduld: geduld is een schaars goed in deze instant gratification maatschappij. Toch is dit de enige manier om uiteindelijk beloond te worden in de liefde. Trek er op uit, ontmoet, exploreer en experimenteer. Sta telkens weer open voor nieuwe mensen en nieuwe ervaringen. Je zult jezelf steeds beter leren kennen wat het vinden van liefde gemakkelijker maakt.

Manage je verwachtingen

Het belangrijkste in de liefde is dat je je verwachtingen blijft managen. Liefde kun je niet afdwingen en houdt zich niet aan een vaste planning. Hoe minder jij verwacht en en des te positiever je bent, hoe gemakkelijker het wordt. Moeilijk liefde vinden is niet voor altijd!

Wil jij meer geluk in je leven of de liefde? Josje Smeets is gelukspsycholoog en helpt je graag verder. In haar boek Happy in 100 dagen leert ze je alles over hoe duurzaam gelukkig te worden.

