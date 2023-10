Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kende je deze trucjes tegen de hik al?

Bloed-irritant kan het zijn, ineens word je zomaar overvallen door de hik. En zeker als je net een goed gesprek probeert te voeren of juist stil moet zijn, is zo’n ‘hik-attack‘ niet echt prettig. Maar kende je deze trucjes al om van de hik af te komen?

Dokter Nish Manek, die eerder ook al uitlegde wat voor effect stoppen met alcohol op ons lichaam heeft, legt nu het een en ander over de hik uit. Tegen BBC Science Focus vertelt ze namelijk welke trucjes goed helpen tegen deze irritante bijkomstigheid.

Trucjes tegen de hik

De hik zorgt ervoor dat ons middenrif op een vervelende manier samentrekt. Onmiddellijk daarna sluit de bovenkant van je luchtpijp, waardoor het ‘hik’-geluid ontstaat.

Manek benadrukt dat het uiteindelijk over gaat, maar dat er ook trucjes zijn om dit te stoppen. Hoewel ze uitlegt dat er geen wetenschappelijk bewijs is van deze methodes, somt ze er een aantal op.

1.Ademhaling

Deze heb je wellicht wel gehoord. Je houdt je adem in en uiteindelijk stopt het hikken. „Door je adem in te houden verhoogt het kooldioxidegehalte in je bloedbaan, wat kan helpen je ademhalingspatroon te resetten en de hik te stoppen.”

Maar ook ademen in een papieren zakje of ‘klaren’ (neus en mond dicht en dan proberen je ‘neus te snuiten’) zou kunnen helpen. Volgens de dokter veranderen alle drie deze manieren het ademhalingspatroon, waardoor men het reflex onderbreekt.

2. Water drinken of suiker nemen

Met deze manieren doorbreek je eveneens het hik-reflex. Door suiker te nemen of water te drinken, wordt namelijk de zenuw ‘nervus vagus’ gestimuleerd. Deze zenuw speelt een rol bij het reguleren van de samentrekkingen van het middenrif.

3. Iets zoets of zuurs eten

Net als bij het drinken van water of suiker doorslikken, stimuleert ook iets zoets of zuurs de nervus vagus.

4. Afleiding en ontspanning

Sommige ‘hersenspelletjes’ werken ook tegen de hik. Simpelweg omdat ze je afleiden. Achteruit tellen, een glas water proberen ondersteboven te drinken of je concentreren op jouw ademhaling, kunnen ervoor zorgen dat de hik verdwijnt.

Placebo-effect

Volgens de dokter ontbreekt het aan hard wetenschappelijk bewijs voor de bovengenoemde methoden, maar werden sommigen wel steekproefgewijs bekeken. Overigens benadrukt de arts ook dat er nog een placebo-effect mee kan spelen. Heb jij dus een methode die wat jou betreft steevast werkt bij de hik, dan kan dat dus het placebo-effect zijn. „We hebben de neiging om te ontdekken dat de dingen waarin we geloven een grotere kans hebben om te werken.”

Vorige Volgende

Reacties