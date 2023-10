Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Sandra: „Mijn 14-jarige dochter dreigt met weglopen als ik haar ergens op aanspreek.”

Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: 'Mijn 14-jarige dochter dreigt met weglopen als ik haar ergens op aanspreek'

„Hoi Lisa,

Mijn dochter van veertien dreigt steeds met weglopen. Krijgt ze haar zin niet of is ze het ergens niet mee eens? Dan gaat ze naar boven om demonstratief een tas in te pakken. Eerst bleef het daarbij, maar onlangs is ze ook echt weggelopen. Pas na een paar uur vond ik haar op een bankje in het park. Nu ben ik bang dat ze de volgende keer écht wegloopt, wat kan ik doen?

– Groetjes,

Sandra”

Het antwoord

„Hai Sandra,

Voor pubers kan de wereld soms enorm overweldigend zijn, vooral als het niet allemaal zo soepel gaat in de puberteit. Soms kan zelfs een kleine gebeurtenis al triggeren dat een puber wil weglopen. Weglopen van de problemen en weglopen van huis.

Dat neemt niet weg dat dit voor jou als moeder een lastige situatie is. Je wilt niet dat je dochter wegloopt, maar je wilt haar ook niet de dienst uit laten maken.

Het belangrijkste is denk ik om met je dochter te praten. Doe dit op een open en rustige manier, op een rustig moment. Dus niet op een moment dat de situatie zich voordoet, omdat de emoties dan hoog kunnen oplopen. Kies ook voor een plek waar jullie beiden op je gemak zijn.

Luister vervolgens aandachtig naar wat ze te zeggen heeft. Geef haar de ruimte om haar gevoelens en gedachten te uiten zonder oordeel. Stel open vragen om haar perspectief te begrijpen.

Verder is het denk ik belangrijk dat je haar laat weten dat je om haar geeft en dat je er bent om haar te steunen. Verzeker haar dat je je zorgen maakt omdat je van haar houdt en het beste voor haar wilt.

Als dit niet helpt of als je denkt dat er diepere problemen spelen, overweeg dan om professionele hulp in te schakelen, zoals een therapeut. Die kan jullie beiden begeleiden in deze situatie.

En gebeurt het toch dat je dochter wegloopt? Dan lees je in dit artikel hoe je daar het beste op kunt reageren.

Sterkte!”

