Nee, de vrouw is geen multitasktalent – maar waar komt die fabel vandaan?

Dat vrouwen een talent zijn in multitasken en mannen niet, is een veelgehoorde fabel die al meerdere keren ontkracht is. Maar hoe is dit verzinsel eigenlijk de wereld in gekomen?

Wie weleens een boodschappenlijstje heeft proberen te maken terwijl je ondertussen een telefoongesprek over een ander onderwerp zat te voeren, realiseert zich bij terugkomst van de supermarkt waarschijnlijk dat een deel van de benodigde boodschappen niet gekocht zijn. Twee compleet verschillende taken combineren gaat maar lastig samen.

Of je nou man of vrouw bent, multitasking is voor niemand weggelegd. Dat bewees een groep onderzoekers al eerder, door mensen een ruimte klaar te laten maken voor een vergadering. Tegelijk werden ze afgeleid door een telefoontje met details die ze moesten onthouden voor later. Uit de resultaten blijkt dat mannen en vrouwen dat even slecht konden.

Vrouw is geen multitasker

„Niemand kan multitasken”, zegt ook onderwijspsycholoog Paul Kirschner in het Radio 1-programma Spraakmakers. Maar waar komt het hardnekkige idee dat vrouwen dat wel zouden kunnen dan vandaan?

Het is ontstaan toen mannen meer zorgtaken voor hun kinderen op zich namen, zegt Kirschner. „Dat is geboren in de tijd dat de papadag kwam, één dag per week. In de overige zes dagen zorgde mama voor alles. Dat liep allemaal gesmeerd, want het was allemaal geautomatiseerd bij haar. Papa kwam één dag in de week, niks was geautomatiseerd. Hij deed het nooit eerder en moest nadenken over alles wat hij moest doen en dan loopt het allemaal in de soep. Want je houdt het niet voor mogelijk hoe weinig je over alledaagse dingen hoeft na te denken.”

Verschil tussen multitasken en automatische piloot

Het grote verschil zit hem in de definitie. Want dingen die we vaak doen, raken geautomatiseerd in ons systeem. „We kunnen lopen en praten, of weet ik veel. Maar al die dingen zijn geautomatiseerd, daar hoef je niet over na te denken”, zegt Kirschner.

Multitasken is wat anders, zegt hij. „Multitasken houdt in dat je twee of meer denkprocessen tegelijkertijd kunt uitvoeren. En dat kunnen we niet. We hebben geen twee of vier of acht verwerkingseenheden in ons hoofd. We hebben één stel hersenen en daar kunnen we één ding tegelijkertijd verwerken.”

