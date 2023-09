Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Suus uit B&B Vol Liefde over baan bij Debbie: ‘Het is keihard werken’

Suus uit B&B Vol Liefde vond dan niet de liefde in Zweden bij Bram, maar ze hield wel er wel een nieuwe baan als kok aan over bij Debbie in Spanje. En hoewel ze er maar wat graag verblijft, had ze haar nieuwe baan wel een beetje onderschat.

Na de reünie van B&B Vol Liefde bleek het programma nog veel meer onverwachte wendingen in petto te hebben. Zo vonden Thalia en Harry elkaar. En ook Bram, waar Suus in eerste instantie voor kwam, vond de liefde bij een andere deelneemster. Namelijk bij Esra, die aanvankelijk naar Spanje ging voor Joy.

Suus vond niet de liefde, maar wel een baan en vertrok met haar camper naar Debbie’s B&B Can Portell in Spanje, waar ze nu als kok werkt.

Keihard werken na B&B Vol Liefde

En dat was best even schakelen, zegt ze tegen RTL Boulevard. „Ik moet onwijs hard werken. Ik had het wel even iets anders bedacht. Het is keihard werken. Het is ontbijt, lunch, diner, ik werk zes dagen per week. En het is constant volgeboekt.”

Maar ze heeft het ook naar haar zin in deze B&B vol liefde. „Het onwijs gezellig, dus ik doe het met liefde. Ik blijf hier voorlopig wel.”

Als een van de weinige getuigen ziet Suus hoe de liefde tussen Debbie en Paul verder opbloeit. „Debbie is heel druk, maar je ziet gewoon dat ze onwijs van elkaar houden”, zegt Suus. De liefde spat er vanaf, vindt ze. „Tussendoor geven ze elkaar kusjes en knuffeltjes. Superlief.”

Vader- en moederfiguur

Bovendien gaat het contact tussen Suus, Debbie én Paul ook vlekkeloos. „Misschien een beetje gek om te zeggen”, bekend ze „maar het voelt een beetje als vader- en moederfiguur.”

Ook mag ze in haar handjes knijpen met Debbie als baas, als we Suus moeten geloven. „Debbie is zeker een voorbeeld voor mij. Een powervrouw is het.”

