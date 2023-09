Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Avondshow legt Wild West-taferelen met levensgevaarlijke honden bloot: ‘Overheid, doe iets’

In Nederland is geen enkele gevaarlijke hond verboden, bleek uit de Avondshow met Arjen Lubach gisteravond. Dat terwijl het regelmatig uit de flink hand loopt. Vorige maand werd een baby doodgebeten door een hond in Emmeloord. 1 op de 10 bijtslachtoffers die bij de plastisch chirurg terecht komt, is zelfs baby.

Pitbulls, Bull-Terriers, Cane Corso’s, Staffordshire Terriers, Rottweilers. Allemaal honden die vaak in verband gebracht worden met heftige bijtincidenten. Niet alleen afgelopen zomer liep het vreselijk uit de hand in Emmeloord, ook in 2019 ging het mis bij vrouw in Rotterdam die slachtoffer werd van een bloeddorstige hondenaanval door drie Staffordshire Terriers. Ze raakte daarbij zwaargewond.

Geen maatregelen gevaarlijke honden

Toen laaide, net als nu, de discussie weer op dat er écht maatregelen tegen zogenoemde hoogrisicohonden moeten komen. Maar in de tussentijd is er niets veranderd, zo bleek uit de aflevering van de Avondshow met Arjen Lubach gisteravond.

In Nederland wordt niet bijgehouden hoeveel mensen jaarlijks worden gebeten, en al helemaal niet door welke soort hond. De laatste schatting van Nederlandse bijtincidenten dateert uit 2007, toen ging men van zo’n 150.000 incidenten per jaar uit. „Dat is nog steeds het beste cijfer wat we hebben”, stelt Lubach in de uitzending.

Wanhopige plastisch chirurgen blijkt uit de Avondshow

„Plastisch chirurgen zijn inmiddels zo wanhopig dat ze zelf maar cijfers zijn gaan bijhouden.” De hondentypes die daarin het meest voorkomen zijn Pitbulltypes, Rottweilers, Staffordshire Terriërs, maar ook herders, zegt Lubach, naar publicatie van EenVandaag.

Één op de tien van de slachtoffers die bij de chirurgen terecht komen, zijn baby en maar liefst de helft van het totaal aantal slachtoffers zijn kinderen.

„Ik zat te denken: misschien moeten we iets aan die gevaarlijke honden doen?”, oppert Lubach voorzichtig. In Nederland is de Pitbull al eens verboden, maar toen mensen massaal andere gevaarlijke honden gingen kopen is dat verbod opgeheven. „Sindsdien is in Nederland geen enkele hond verboden. In andere landen zijn gevaarlijke honden vaak wel verboden.” Zoals in Engeland, Portugal en Denemarken.

Avondshow roept op tot actie

Wel is er in Nederland een hoogrisicohondenlijst met 21 soorten erop (waaronder alle Pittbultypes), en waren er plannen voor een fokverbod van zulke honden. „Maar helaas: de lijst wordt niet meer gebruikt en van het fokverbod is niets terecht gekomen. Er worden baby’s en kinderen doodgebeten, maar de overheid doet niks. Dit moet stoppen.”

Honden weghalen bij baasjes, daarvoor pleit Lubach niet. „Maar er moet wel iets gebeuren. Het is belachelijk dat overal potentiële moordwapens door Nederland scharrelen. Dus overheid doe iets.”

