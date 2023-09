Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zakt de moed snel in je schoenen of schiet je snel uit je slof? Probeer de ‘Rule of 12’ voor een kalmer leven

We hebben allemaal weleens van die dagen waarop het gewoon niet vanzelf gaat. Fietsband lek, trein gemist, negatieve feedback op een opdracht, portemonnee verloren. Dat werk. Als dan ook nog eens iemand voordringt in de supermarkt, is de stap klein om eens flink uit je slof te schieten. Maar mentaal gezond is het niet per se, zegt de Amerikaanse psychiater Daniel G. Amen. Hoe ga je dan om met zulke dagen? Daarvoor bedacht hij de ‘Rule of 12’.

Het lijkt een veelgehoorde verzuchting: ‘De lontjes lijken steeds korter te worden.’ Helemaal tijdens de coronapandemie was de rek er bij veel mensen uit. Maar nog steeds komen vaak heftige situaties in het nieuws waarbij mensen op straat zo fors uit hun slof schieten, dat zelfs omstanders er van langs krijgen.

Hoewel dat alle perken te buiten gaat, is het leven voor iedereen af en toe behoorlijk frustrerend. De Amerikaanse psychiater Daniel G. Amen heeft een truc bedacht die je op dit soort momenten even tot de orde kunnen roepen en je even diep adem laten halen.

‘Rule of 12’ duizenden keren bekeken op TikTok

Hij deelde onlangs de ‘Rule of 12’ op zijn TikTok-account, waar hij miljoenen volgers heeft. Inmiddels is de video meer dan duizenden keren bekeken. Het is een beetje hetzelfde als tot tien tellen voordat je reageert, maar dan over een lange tijdperiode.

Elke keer dat er iets gebeurt dat frustratie of boosheid oproept, tel je. Je staat jezelf toe pas bij de dertiende keer dat iets misgaat, echt kwaad te mogen worden.

‘Ik ga me niet gedragen als een eikel’

Hij kwam op het idee toen hij op vakantie ging naar Europa. „En ik zei tegen mezelf: ‘Twaalf dingen gaan mis. Maar ik word niet boos, ik ga niet schreeuwen, ik ga me niet gedragen als een eikel. Totdat er voor de dertiende keer iets misgaat.’ En ja, zes dingen gingen verkeerd, maar ik werd niet boos.”

Tijdens zijn verhuizing moesten hij en zijn vrouw hij de ‘Rule of 12’ oprekken tot 120, zegt hij lachend in een aanvullende video.

Het is het perspectief dat verandert, legt hij uit. „Hoe meer je als het ware waardeert dat er nou eenmaal moeilijke dingen gebeuren, hoe meer je het leert te accepteren en hoe gezonder je psychologisch bent.”

