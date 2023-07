Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Honderdduizenden Nederlanders hebben PTSS door de pandemie, schatten onderzoekers

Twee jaar van isolatie, overvolle ziekenhuizen en een ongrijpbaar virus hebben een zware wissel getrokken op de psychische gezondheid van mensen, zien onderzoekers. Gezondheidsinstituut Nivel schat dat honderdduizenden Nederlanders kampen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) door heftige gebeurtenissen die ze in de coronatijd hebben meegemaakt.

Dat de corona-lockdowns grote impact hadden op de mentale gezondheid was al bekend. Zo zorgde de eerste winter in lockdown bij één op de vijf jongeren voor serieuze gedachten over zelfdoding. Nu de pandemie al weer een tijdje achter ons ligt, vermoeden onderzoekers dat bij een aanzienlijk deel van de bevolking sprake is van PTSS.

PTSS door verlies dierbare

Volgens het Nivel rapporteerde 3,7 procent van alle volwassenen eind 2022 klachten die duiden op PTSS. Bij ongeveer de helft vermoeden de onderzoekers dat er een direct verband is met de coronapandemie. Die aanhoudende psychische klachten kunnen zijn ontstaan door bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, of door een traumatische ziekenhuisopname.

Middelbare scholieren hebben nog vaker last van klachten die aan PTSS doen denken: onder die groep gaat het volgens het Nivel om 4,7 procent. Van de jongvolwassenen heeft ongeveer 4,5 procent last van dit soort mentale problemen. De kans op PTSS is groter naarmate iemand zich eenzaam voelt. Meisjes lopen de stoornis vaker op dan jongens, denkt het Nivel.

Mentale gezondheid van jongeren onder druk

Ook andere onderzoeken laten zien dat de mentale gezondheid van jongeren zwaar onder druk staat. Dat bleek onlangs ook nog uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht.

Nivel baseert zich op een analyse van drie grote vragenlijstonderzoeken, de zogeheten Corona Gezondheidsmonitors. Dat zijn uitgebreide onderzoeken waarin de GGD en het RIVM duizenden mensen ondervroegen over hun ervaringen tijdens de coronapandemie. De indicatie voor een vermoedelijke posttraumatische stresstoornis, is niet gemaakt op basis van een klinische indicatie, legt Nivel uit. Die is gebaseerd op het hoge niveau van klachten die uit de geschikte vragenlijsten kwamen. „Wel staat vast dat deze groep in zeer hoge mate last heeft van posttraumatische stressklachten”, aldus Nivel.