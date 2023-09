Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niets doen is heel gezond: zo geniet je van het nut van niksen

Niks doen voelt misschien als verspilde tijd, maar wist je dat het juist heel gezond is om af en toe te lanterfanten? Het maakt je creatiever en ook nog eens productiever.

Met deze 4 tips word je een pro in niksen.

Zo leer je genieten van niksen

1. Maak je agenda leeg

Heb je een bomvolle agenda, dan blijft er weinig tijd over om te niksen. De eerste stap is daarom ruimte in je agenda vrijmaken. Kijk eens naar je plannen voor volgende week en vraag je af: ‘Wat kan ik schrappen of verzetten?’ Minder doen dwingt je keuzes te maken, omdat niet alles even belangrijk is. Zorg dat je elke dag minstens een half uur over hebt om even niks te doen. Hier kun je voordat de week begint al een aantal momenten voor prikken, zoals voordat je naar bed gaat of als je in de trein zit.

2. Neem pauze op drukke momenten

Als je het druk hebt, is het verleidelijk om op de automatische piloot door te gaan. Misschien herken je het wel: je hebt een paar deadlines en gaat harder werken om te zorgen dat je alles afkrijgt. Ondertussen lijkt het alsof je to-do list alleen maar langer wordt. Volgens psycholoog Thijs Launspach moeten we waken voor deze ‘busy trap’, oftewel drukte-valkuil. Zit je er eenmaal in, dan heb je namelijk geen tijd meer om even rustig te ademen en stil te staan bij waar je nu mee bezig bent.

Probeer voortaan als je het druk hebt een (korte) pauze te nemen. Adem een paar keer diep in- en uit, pak iets te eten of te drinken en strek je benen door een paar rondjes te lopen. Voordat je het weet, ben je aan het niksen.

3. Kies de juiste omgeving

In een rommelige keuken met twee kinderen om je heen is het een behoorlijke uitdaging om te niksen. Kies daarom een rustige plek waar je de ruimte hebt om even bij te tanken. Denk aan je slaapkamer, een zonnig hoekje in je tuin of desnoods de wc. Zorg voor zo min mogelijk afleiding en leg je telefoon en andere elektronische apparaten even weg. Het helpt ook om tegen de mensen in je omgeving te zeggen dat je even niet gestoord wilt worden. Heb je echt geen tijd? Zelfs een paar minuten op je bed liggen als je thuiskomt van werk kun je zien als niksen.

4. Doe iets zonder doel

Blijf je het lastig vinden om even niks te doen? Zoek dan een activiteit zonder doel. Denk aan tekenen, struinen door je buurt of een spelletje spelen. Niks doen ziet er voor iedereen anders uit, dus kies een activiteit waar jij je prettig bij voelt. In het begin kan het heel onwennig voelen om iets te doen zonder dat het nut heeft, maar je zult merken dat het juist fijn is om even niet productief te zijn. En mooi meegenomen: het maakt je ook nog eens creatiever.

