Ultiem ontspannen? Doe dit voordat je naar een massage gaat, tipt een massagetherapeut

Pijnlijke spieren, een knoop in je schouder of gewoon toe aan ontspanning? Een massage is het moment om tot rust te komen. Toch kan het soms nog een beetje ongemakkelijk aanvoelen om in het bijzijn van een vreemde op een massagetafel te gaan liggen. Volgens een masseur kun je bepaalde dingen doen om er nog meer van te genieten.

Je hebt wekenlang hard gewerkt en bent toe aan een massage. Bij binnenkomst staat er een rustgevend muziekje op. Je krijgt een glaasje water en wacht tot de masseur je meeneemt voor een massage. Maar dan? Doe je ál je kleding uit, ook je ondergoed? En moet je nou wel of niet praten met de masseur? Volgens Chernell Bartholomew, een massagetherapeut uit Canada, zijn er een aantal ongeschreven regels waar je je aan moet houden.

Massage op de planning? Tips van een masseur om er meer van te genieten

Neem van tevoren een douche

Klinkt logisch, toch lijken sommige mensen het nog normaal vinden om na hun sportlesje neer te ploffen op een massagebank. Voor zowel de masseur als voor jouzelf is het beter als je fris en gewassen naar je massage komt. „Een zweetgeur kan zo overheersend zijn dat het voor de masseur een stuk minder fijn werken is”, zegt hij tegen Huffington Post.

Wees eerlijk over je gezondheid

Slik je medicijnen zoals bloedverdunners? Heb je onlangs een flinke griep gehad? Wees daar dan gewoon eerlijk over. Een deep tissue massage kan bij sommige klanten namelijk leiden tot grote, pijnlijke blauwe plekken. „Ook ben ik voorzichtig met een drukpuntmassage bij cliënten die langdurig pijnstillers gebruiken, omdat een klant door de pijnstillers misschien niet voelt of de drukmassage te pijnlijk is en zo kan er letsel ontstaan.” Met deze tips laat je stress sneller los.

Hoe zit het met ondergoed?

Je mag natuurlijk helemaal doen waar jezelf zin in hebt. Voor vrouwen is het niet raar om een bh uit te doen, want voor een optimale massage is het wel handig om met een ontbloot bovenlichaam op de massagetafel te liggen. En die onderbroek hou je gewoon aan.

Je hoeft niet te praten

Het is van tevoren wel handig om aan te geven wat jouw voorkeur is. Iets harder of juist een zachte massage, maar verder is het heel normaal om gewoon lekker in stilte te genieten. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een massage een betere werking heeft als er niet gesproken wordt.

Bedenk van tevoren goed wat voor massage je wil

Toch niet helemaal tevreden aan het einde van je massage? En had het eigenlijk wel wat steviger gemogen? Volgens Bartholomew is het irritant als klanten van tevoren niet weten wat voor massage ze boeken. Een deeptissue massage is namelijk heel anders dan een sportmassage of een ontspanningsmassage. Heb je geen idee waar je lichaam behoefte aan heeft? Overleg dan even met de masseur.

