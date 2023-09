Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hooikoorts of toch verkouden? Dit is wanneer het hooikoortsseizoen ten einde loopt

Alhoewel het vandaag op sommige plekken nog 25 graden kan worden, is de herfst toch echt begonnen. Maar is met het einde van de zomer ook het einde van het hooikoortsseizoen aangebroken?

Ongeveer 1 op de 5 mensen in Nederland heeft weleens te maken met hooikoorts. Van niezen, een loopneus, hoesten tot jeukende of rode ogen, hooikoorts is geen pretje.

Volgens Weeronline lag de piek voor hooikoorts dit jaar tussen 25 mei en 18 juni. In die periode staan namelijk de meeste grassoorten in bloei. Van mei tot en met juli zijn het zware tijden voor hooikoortspatiënten. Die piek is voorbij, maar toch is het hooikoortsseizoen nog niet helemaal ten einde, meldt de weerdienst.

Droog weer met bovengemiddelde temperaturen, zoals we nu hebben in september, heeft namelijk invloed op de pollen. Het warme weer kan de natuur stimuleren om pollen te produceren, zeker als de zon ook nog eens schijnt.

Ambrosia plant brengt extra pollen

En dan is er ook nog eens een plant die wat extra overlast veroorzaakt de komende periode. Het gaat om de ambrosia, die staat nog in bloei en de plant kan wel tot oktober bloeien. De ambrosiapollen veroorzaken hevigere hooikoortsklachten dan andere pollen, helemaal als het warm blijft. Gelukkig komt de ambrosia plant niet op heel veel plekken voor.

Minder last van hooikoorts vanaf oktober

Regenachtige dagen zijn misschien niet zo gezellig, maar voor mensen met hooikoorts is het een opluchting, want de pollen worden dan uit de lucht gespoeld.

Als je alle bloeiperiodes van planten bij elkaar neemt, duurt het hooikoortsseizoen als geheel van december tot en met oktober. Maar gelukkig heb je vaak niet in deze hele periode last van hooikoorts. Toch last? Deze tips kunnen helpen.

🌱 Wat is hooikoorts? Hooikoorts is een allergie. Bij hooikoorts krijg je klachten door stuifmeel van sommige grassen of bomen. Een andere naam voor stuifmeel is pollen. De klachten ontstaan als je stuifmeel in je ogen, mond, neus, keel of luchtpijp krijgt. Hierdoor worden de slijmvliezen dikker en gaan ze meer slijm maken. Hooikoorts is vervelend maar het kan verder geen kwaad. De klachten verdwijnen vanzelf weer als het stuifmeel uit de lucht verdwijnt.

