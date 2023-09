Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Werknemers het recht geven om thuis te werken? Eerste Kamer ziet het niet zitten

Thuiswerken is sinds corona bij de meeste bedrijven steeds normaler aan het worden. De Eerste Kamer was zelfs bezig met een zogenaamde ‘thuiswerkwet’, waardoor werkgevers een verzoek om thuis te werken niet zomaar konden afwijzen. Maar de Eerste Kamer heeft het verzoek verworpen.

Sinds de pandemie werkt ongeveer de helft van alle werknemers vaker vanuit huis. Uit onderzoek blijkt dat werknemers dit gemiddeld twee dagen per week doen.

Maar er zijn ook zo’n 5 miljoen mensen die niet thuis kunnen werken. Denk aan mensen die in de zorg, bouw of het onderwijs werken. Veel bedrijven hanteren een hybride werkvorm, waarbij een werknemer bijvoorbeeld verplicht twee dagen op kantoor moet komen, de andere dagen mag de werknemer ook thuis werken.

De wet ‘Werken waar je wilt’ zou het voor werknemers een stuk makkelijker maken om afspraken te maken over thuiswerken, meldt NU.nl. Als een bedrijf meer dan tien werknemers had, mag een verzoek tot thuiswerken niet zomaar geweigerd worden. Dus als jij graag wilt thuiswerken, dan mag het bedrijf dat niet zomaar weigeren. Dit verzoek kon alleen worden afgewezen bij belangrijke bedrijfs- of dienstbelangen, bijvoorbeeld een vergadering.

Twijfel aan noodzaak van thuiswerkwet

Tijdens het debat op 12 september was een groot gedeelte van de fracties voor het voorstel. Wel werd getwijfeld aan de noodzaak van deze wet. Ook werden er twijfels geuit of de wet niet te veel regeldruk voor werkgevers zou opleveren.

In de stemming van vandaag stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD en de ChristenUnie voor het wetsvoorstel. SGP, JA21, FVD, PVV, VVD, BBB en 50Plus stemden juist tegen de nieuwe wet. Hierdoor is het wetsvoorstel door een kleine meerderheid verworpen.

