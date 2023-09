Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe hormonen je mentale gezondheid beïnvloeden (+ tips voor meer balans)

Je hormonen bepalen hoe jij je voelt, zowel mentaal als fysiek. Van je energielevel tot je libido: het zijn de hormonen die bepalen of jij staat te stuiteren vandaag of liever languit op de bank ligt. En dus bepalen je hormonen óók hoe jij in je vel zit, hoe je over jezelf denkt en hoe veerkrachtig je bent.

Dít is hoe je hormonen jouw mentale gezondheid bepalen en hoe jij daar weer grip op krijgt.

Hormonen in z’n algemeen

Hormonen kun je eigenlijk zien als een soort chemische postbodes in je lijf die worden afgescheiden door je klieren. Deze boodschappers beïnvloeden zoals gezegd behoorlijk veel processen in je lijf. Hier geven we je tips voor het omgaan met hormonale acne.

Denk bijvoorbeeld aan je seksdrive, metabolisme en je groei. Niet niks dus, waar hormonen allemaal wel niet invloed op hebben. Dat betekent echter ook dat hormonen een grote impact hebben op hoe we ons gedurende de dag voelen, ze reguleren namelijk onze emoties en stemmingen.

Er zijn verschillende hormonen die onze geestelijke gezondheid beïnvloeden.

Serotonine

In ons lijf zit onder meer het gelukshormoon serotonine, een neurotransmitter die je gedrag en humeur reguleert, maar ook invloed heeft op je geheugen.

Dopamine

De neurotransmitter dopamine is een gelukshormoon dat in je hele lijf zit en ook een belangrijke rol speelt in het reguleren van je stemmingen en emoties. Dopamine is bovendien betrokken bij het beloningssysteem in je brein.

Cortisol

Het hormoon cortisol is een steroïde hormoon dat stress in het lichaam regelt, het bepaalt jouw reactie op stress in je lichaam.

Schildklierhormoon

Dan heb je ook nog de schildklierhormonen die worden afgescheiden door de schildklier in je nek. Deze hormonen beïnvloeden de stofwisseling, je hart, longen en spieren. Te weinig of te veel schildklierhormoon kan symptomen van depressie en angst veroorzaken, blijkt uit onderzoek.

Geslachtshormonen

Verder hebben we natuurlijk ook de geslachtshormonen. De belangrijkste voor vrouwen zijn oestrogeen en progesteron, die veranderen tijdens de menstruatiecyclus, zwangerschap en wanneer je in de menopauze komt.

Deze hormonen hebben een grote invloed op je stemming, emoties en seksualiteit. Testosteron is het belangrijkste mannelijke hormoon en beïnvloedt ook stemmingen, gedrag en seksuele gevoelens.

Hormonen en je mentale gezondheid

Je hormonen fluctueren constant. Wanneer je op wakker wordt bijvoorbeeld, maakt je lichaam steeds minder van het hormoon melatonine aan, zodat je minder slaperig wordt. Je lichaam maakt dan juist meer cortisol aan, om wakker te kunnen worden.

Aan het einde van de dag, wanneer de zon ondergaat, wordt er juist minder cortisol aangemaakt en meer melatonine zodat je in slaap valt.

Van je kinderjaren tot je tienerjaren en natuurlijk in je leven als volwassene blijven je hormonen constant veranderen. Zíj bepalen dus voor een groot deel hoe jij je voelt en welke keuzes je op dagelijkse basis maakt. Kijk maar naar de impact van hormoonschommelingen wanneer je menstruatiecyclus begint of juist afloopt. Dat gebeurt zo je hele leven door, maar dan misschien iets minder opvallend.

Hormonen uit balans

Het hebben van hormoonschommelingen is dus hartstikke normaal, maar wanneer er een teveel of tekort van een bepaald hormoon ontstaat, kun je daar veel last van ondervinden met serieuze gevolgen.

Het schildklierhormoon heeft bijvoorbeeld een grote impact op hoe we ons voelen, een tekort of teveel daaraan angsten kan veroorzaken.

Je hormonen in balans houden

Heb je het gevoel dat je hormonen jouw mentale gezondheid (negatief) beïnvloeden, dan kan je daar gelukkig vaak gewoon iets aan doen. Het beste advies is altijd om een dokter of andere expert in te schakelen die je in het proces kan begeleiden.

Het liefst ga je dan voor een holistische aanpak waarbij er wordt gekeken naar jou als geheel.

Leefstijl

Zelf kun je ook bepaalde veranderingen aanbrengen om je hormonen weer in balans te brengen. De meeste invloed op je hormoonhuishouding heb je door het aanpassen van je leefstijl.

Hier kun je op letten:

Voldoende slapen

Dagelijks tenminste een half uur (intensief) bewegen of sporten

Pure, onbewerkte en het liefst biologische voeding eten

Praten over je emoties

Heb je het gevoel dat er toch meer aan de hand is en dat je hulp nodig hebt? Schakel dan altijd een arts in. Er zijn namelijk speciale therapieën die helpen bij PMS, angsten en depressie die je kunt volgen onder begeleiding van een psycholoog of andere expert.

