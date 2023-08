Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is hormonale acne en hoe ga je hier mee om? Tips van een huidexpert

Als je ooit last hebt gehad van acne tijdens de puberteit, menstruatie of zwangerschap, dan was dit waarschijnlijk hormonale acne. Hormonale acne is een specifieke vorm van acne die ontstaat door schommelingen in de hormoonhuishouding. Het wordt vaak gekenmerkt door hevige uitbraken met diepe ontstekingen en ontstoken puistjes.

Renske Ypma, CEO van De Huidkliniek legt ons uit wat hormonale acne is en geeft tips hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

Wat is hormonale acne?

Ten eerste: acne sucks. Het is heel normaal en bijna iedereen krijgt er last van, maar leuk is natuurlijk anders. Los van dat je het niet mooi kunt vinden, is het ook oncomfortabel en kan het pijn doen. Hormonale acne ontstaat door schommelingen in de hormoonhuishouding, wat resulteert in verstopte en ontstoken talgklieren in de huid. Het kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, zoals stress, bepaalde huidverzorgingsproducten of blootstelling aan zonlicht. Soms ontstaat acne zonder direct aanwijsbare reden, waarbij hormonen vaak de onderliggende oorzaak zijn.

De toename van talgproductie door hormonen kan leiden tot verstopping van de poriën en ontstekingen. Hormonale acne komt vaak voor tijdens de puberteit, maar kan ook op andere momenten in het leven optreden. Situaties waarin hormonale acne kan ontstaan, zijn onder andere tijdens de puberteit, voor- of tijdens de menstruatie, bij het slikken van de anticonceptiepil, tijdens de zwangerschap en tijdens de menopauze.

1. De puberteit

Tijdens de puberteit ervaren zowel tienermeisjes als -jongens hormonale veranderingen die kunnen leiden tot hormonale acne, ook wel bekend als jeugdpuistjes. Testosteron, het mannelijke geslachtshormoon, wordt zowel bij mannen als vrouwen tijdens de puberteit aangemaakt, wat resulteert in een verhoogde talgproductie en verstopte poriën. Ongeveer 70 proent van de tieners krijgt last van puistjes tijdens de puberteit, maar deze onzuiverheden verminderen vaak na de puberteit. Na de puberteit zijn vooral vrouwen gevoelig voor hormonale acne.

2. Voor- of tijdens de menstruatie

Net voor en tijdens de menstruatie maakt het vrouwelijk lichaam meer hormonen aan dan dat het normaal doet. Het gevolg hiervan is dat vrouwen meer last kunnen krijgen van acne. Vaak trekken de puistjes na de menstruatiecyclus weer weg.

3. Bij het gebruik anticonceptie

Bij het gebruik van de anticonceptiepil kun je mogelijk last hebben (gehad) van hormonale acne. De anticonceptiepil bevat veel hormonen die een aanzienlijke invloed op de huid kunnen hebben. Zelfs wanneer je stopt met de pil, kan hormonale acne optreden doordat je hormonen opnieuw in balans moeten komen. Niet alleen de anticonceptiepil kan dit effect veroorzaken, maar ook andere vormen van anticonceptie, zoals de Mirena-spiraal of de prikpil, kunnen leiden tot een toename van onzuiverheden. Echter, wordt in sommige gevallen de anticonceptiepil juist voorgeschreven om puistjes te verminderen, omdat anti-androgeenhormonen in bepaalde anticonceptiepillen de talgproductie juist kan remmen.

4. Tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap ondergaat je lichaam diverse veranderingen door de hormonen die vrijkomen vanaf het moment van conceptie. Deze hormonen kunnen leiden tot vervelende zwangerschapskwaaltjes, zoals stemmingswisselingen, lichaamsveranderingen en pijnlijke borsten. Niettemin zijn deze hormonen essentieel voor een gezonde zwangerschap, dus is het belangrijk om ermee om te gaan.

Hormonale acne is een andere mogelijke zwangerschapskwaal. Meer dan de helft van de vrouwen krijgt hier tijdens de zwangerschap mee te maken. Als je huid van nature gevoelig is voor acne, bestaat er een kans dat je tijdens je zwangerschap ook last krijgt van hormonale acne.

5. Tijdens de menopauze

Tijdens de menopauze ondergaat je lichaam aanzienlijke veranderingen, waaronder schommelingen in de productie van oestrogeen en progesteron. Veel vrouwen ervaren verschillende huidproblemen tijdens deze levensfase. De huid kan droger of slapper worden en gevoeliger zijn voor puistjes, en sommige vrouwen kunnen last krijgen van uitslag. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in de menopauze komen, is ongeveer 51 jaar.

Hoe herken je hormonale acne?

Er zijn een aantal factoren waar je op kunt letten om hormonale acne te herkennen, namelijk:

wanneer de pukkeltjes regelmatig terugkomen op dezelfde plek;

de onzuiverheden vaak voorkomen tijdens je menstruatiecyclus;

de acne niet blijvend is.

Hoe voorkom je hormonale acne dan?

Het is niet mogelijk om hormonale acne volledig te voorkomen, vanwege het gebrek aan controle over hormonale schommelingen. Wel kun je enkele maatregelen nemen, zoals gezond eten en voldoende slaap krijgen. Een evenwichtige voeding helpt de bloedsuikerspiegel te stabiliseren, en lichaamsbeweging kan ook bijdragen aan het beheersen van schommelingen.

Als je van hormonale acne af wilt komen, kan een professionele behandeling worden overwogen. Dieptereiniging of een peeling kunnen helpen bij het onder controle houden van de acne. Daarnaast kunnen deskundigen advies geven over geschikte producten om acne te verminderen, maar ga niet zelf aan de slag met allerlei hardnekkige middeltjes. Het kan namelijk dan ook zijn dat je zelf je huidbarrière beschadigt en je je huid juist gaat uitdrogen.

Daarnaast is het natuurlijk ook altijd goed om te letten op je omgeving, gezond te eten, goed te slapen en veel water te drinken. Da’s geen oplossing, maar draagt wel bij aan een gezonde levensstijl-en dus huid. Helemaal als jij met de probleemgebieden aan de slag gaat, is het fijn dat je die zaken ook onder controle hebt.