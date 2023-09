Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10x babyslaaptips voor oververmoeide (nieuwe) ouders

Iedere ouder met een pasgeboren baby in huis weet dat het slaaptekort tijdens het eerste (en tweede?) jaar funest kan zijn. Slaaptekort kan een oververmoeide ouder tot wanhoop drijven. Sommige koppels gaan gescheiden slapen, andere huren een (ongekwalificeerde) kinderslaapcoach in. Maar soms zijn het juist kleine, praktische tips die je kunnen helpen. Die hebben we voor je op een rij gezet.

Het ergste van alles is misschien nog wel dat uit recent onderzoek blijkt dat nieuwe ouders pas na zes jaar weer een beetje normaal slapen.

Slaaptips voor oververmoeide ouders

Op je tenen door je eigen huis lopen en je tanden niet durven poetsen. Zolang de baby maar niet wakker wordt. Het zijn herkenbare scènes voor veel ouders. Of deze dan: op het moment dat je eindelijk in slaap valt, je baby horen huilen. Oh, de horror om dan weer op te moeten staan. Toch hoort het slaaptekort er echt bij en moet je je realiseren: ook dit gaat weer voorbij.

Maar dat maakt je status als oververmoeide ouder niet makkelijker. Wellicht dat een van deze tips voor jou een wereld van verschil maakt.

1. Investeer in verduisterende gordijnen

Misschien heb je ze nog niet per se nodig in de pasgeboren fase, maar een paar maanden later zijn verduisterende gordijnen de investering meer dan waard. Hierdoor zou het kunnen dat je baby net wat langer doorslaapt. Iedere minuut telt!

Overigens kregen we ook een handige tip van een lezer: „’s Nachts verduisterende gordijnen en overdag gordijnen open zodat de baby zo snel mogelijk het verschil tussen dag en nacht leert.” Het proberen waard, toch?

2. Een gezichtsmassage voor je baby

Sommige ouders zweren bij een gezichtmassage voor hun baby. Dat houdt in: zachtjes met je vingers strepen en cirkels trekken over het gezicht van je baby, de wangen strelen met een tissue of zachte zalf insmeren. Dit kan je baby kalmeren, rustig genoeg om vervolgens lekker in slaap te vallen.

3. Doe wat aan die dagschoot

Een dagschoot? Wat is een dagschoot? Een dagschoot is dat driehoekige stukje (van metaal?) dat in de deurpost gaat als je de deur dicht doet. En als je dan toch op je tenen naar de deur sluipt, wil je niet alsnog verraden worden door de harde klik van dat dingetje. Daarom een echte huis-tuin-keuken-tip: doe een elastiekje om de deurklink aan de binnenkant, draai de elastiek om zodat er een kruis ontstaat en trek de elastiek over de deurklink aan de buitenkant. Het kruis zit precies in het midden, tegen de dagschoot aan. Dat betekent: geen hoorbare klik meer als je de deur open of dicht doet.

4. Verplaats je baby naar de wieg zonder ‘m wakker te maken

Een van de meest zenuwslopende momenten van een oververmoeide ouder is om een slapende baby van kinderwagen, bank of bed naar zijn eigen wieg of ledikant te verplaatsen. Pfieuw, dit is nog spannender dan de finaleproef van Expeditie Robinson. Daarom een aantal tips:

Let op de ogen van je baby. Als de ogen van je baby onder de oogleden schieten, dan is je baby in diepe slaap. Wacht tot je baby zijn spieren ontspant en een diepe, regelmatige, rustige ademhaling heeft. Doe dan de slappe-arm-test: til een arm (van je baby) op en laat hem vallen. Als je baby niet beweegt, ben je good to go.

Til je baby rustig op en ondersteun met de ene hand zijn rug en met je andere hand zijn buik. Deze aanhoudende druk zal de overgang vergemakkelijken. Als je baby schrikt, klop dan op zijn buikje voordat je wegsluipt.

Probeer de ligpositie van je baby te behouden wanneer je hem oppakt en weer neerlegt. Leg je baby plat (niet met het hoofdje eerst) in zijn bedje. En gebruik een krukje of opstapje waar nodig.

5. Let op de wakkere tijd

Voor een beetje ervaren ouder klinkt deze tip o zo logisch. Maar voor de oververmoeide first time ouder kan deze tip mind blowing zijn. Let op de wakkere perioden van je pasgeboren baby. Baby’s zijn meestal slechts 30 tot 60 minuten wakker in de eerste vier maanden van hun leven. Laat je baby inslapen zodra hij moe lijkt.

6. Verschoon de luier vlak voor bedtijd

Je wilt niet midden in de nacht een luier verschonen. Niet alleen omdat een luier verschonen altijd een karweitje is, maar vooral omdat je wilt dat je baby doorslaapt. Verschoon daarom de luier zo laat mogelijk, liefst voor de laatste nachtelijke voeding.

7. Investeer in een nachtlampje

Verduisterende gordijnen zijn een ding, een goed nachtlampje is een goede tweede. Want als je opstaat en met je voeding naar het ledikantje van je baby slentert, wil je echt niet de felle kamerverlichting aan doen. Koop daarom een LED-lampje op batterijen, dat makkelijk aangaat en niet te veel licht geeft. Zo’n lampje kun je makkelijk overal neerzetten en geloof ons, daar ga je heel veel gebruik van maken.

8. Leg een kruik in bed

Een bekende tip van de kraamverzorger: leg een warme kruik in het bedje van je baby. Dat maakt het bedje lekker warm, zodat je baby sneller in slaap valt. Wel eruit halen zodra je je baby in bed legt.

9. Houd het licht aan het eind van de tunnel in zicht

Baby’s worden geboren zonder een goed ontwikkeld circadiaans ritme. Ze hebben nog geen dag- en nachtritme en slapen is iets dat ze moeten leren. Daar bestaat geen snelle oplossing voor, zeker niet in de eerste paar maanden. Slapen is een vaardigheid, die je je kind kunt aanleren. Hou dat voor ogen, hoe vermoeid je ook bent. Dit gaat voorbij.

10. Tref de juiste voorbereidingen

Slaapt je baby bij jou op de kamer? Zorg dan dat je zelf in bed kunt stappen zonder je baby wakker te maken. Zo kun je white noise opzetten, zodat wanneer jij met je teen tegen de bedpoot knalt, de white noise overheerst.

Ben je als oververmoeid ouder op zoek naar nog meer slaaptips? Misschien is de Ferber-methode dan iets voor jou, of de tips van kinderslaapcoach Susanne Willekes.

Vorige Volgende

Reacties