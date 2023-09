Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook dit weekend nog zomerse temperaturen verwacht

September is bijna nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Eerder behaalden ‘we’ al een hitterecord en ook dit weekend kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten.

Normaal gesproken is het in september tussen de 18 en 20 graden, maar ook dit weekend komen we daar weer makkelijk overheen. Door het hogedrukgebied is het weerbeeld morgen rustig. De zon gaat schijnen en de zuidoostelijke wind zorgt voor een warmere lucht. In het zuiden kan het zo’n 25 graden worden, meldt Weeronline.

Zomerse temperaturen in het weekend

Ook zaterdag kunnen we weer rekenen op mooi weer. De dag kan beginnen met wat mist, maar daarna wordt er volop zon verwacht. Hier en daar kunnen er wat stapelwolken verschijnen, maar het blijft gelukkig droog. Het wordt zomers warm met temperaturen van 24 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden.

Zondag kan het zomers warm worden met in het midden, zuiden en oosten van het land maxima tussen de 25 en 27 graden. Het is een flink stuk warmer dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Gemiddeld ligt de middagtemperatuur half september op 19 graden.

Hoe zit het de rest van de week? Na het weekend is het behoorlijk wisselvallig met dagelijks buien en tussendoor af en toe zon. Maandag is er kans op stevige onweersbuien en wordt het nog 22 tot 25 graden. De rest van de week ligt de maximumtemperatuur rond 20 graden. De wind zit vaak in de zuidwesthoek en is een stuk meer aanwezig dan de komende dagen. Benieuwd waarom Nederland steeds populairder is als vakantieland?

☀️ Warmterecord september Op maar liefst vijf van de acht zomerse dagen liep de temperatuur in De Bilt op naar recordwaarden. Zowel op 6,7,8,9,10 september werd het datum-warmterecord voor de maximumtemperatuur in De Bilt gebroken. Het warmst was het op zondag 10 september met 31,1 graden. In totaal telt dit jaar nu zeven warmterecords, want ook op 1 januari en op 8 juli kwam het tot een officieel datum-warmterecord.

Vorige Volgende

Reacties