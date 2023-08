Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Max Verstappen wint na bizarre race voor negende keer Grand Prix

Het was een helse race voor de Formule 1-coureurs op de Grand Prix in Zandvoort. Flinke buien teisterden het circuit, maar na een stilgelegde race wist Max Verstappen de winst te pakken. De 105.000 doorweekte fans waren uitzinnig. En dat viel ook de kijkers thuis op.

Het was een heftige race op de Grand Prix in Zandvoort. Een pikzwarte lucht deed al vrezen voor een enorme stortvloed aan regen en die angst werd waarheid. Het kwam met bakken uit de hemel. Door het slechte zicht en het gebrek aan grip schoot een Chinese coureur van de baan belandde hij onfortuinlijk in de muur.

Chaos op Grand Prix

De regen was zo heftig dat zelfs de grootste coureurs hun auto’s niet onder controle konden houden en nauwelijks zicht op de baan hielden. Daarom besloot de wedstrijdleiding de race stil te leggen, acht rondes voor het einde.

Niet alleen voor de coureurs was dat balen, ook de fans moesten doorweekt in hun regenponcho’s wachten totdat het spektakel weer begon.



De kijkers thuis hadden medelijden met de 105.000 bezoekers van het circuit en de onderbreking zorgde voor teleurstelling: „In plaats van spektakel zorgt regen voor anticlimax”, schrijft iemand op X. „Ik krijg het gewoon koud binnen op de bank bij het zien van al die regen in Zandvoort”, schrijft een ander.



Toch bleef de sfeer er op de Grand Prix in Zandvoort wel zitten. Ook tijdens de onderbreking en lieten de Formule 1-fans zich niet kisten. Het publiek bleef doorfeesten en er werd zelfs in de stromende regen gedanst en gezongen op de tribunes.



Na een dik half uur werd de race weer hervat en reed Verstappen voor de derde keer in Zandvoort naar de winst. Daarmee wint hij zijn negende Grand Prix. „Het was niet makkelijk vandaag met het weer”, reageerde hij tijdens een interview met de organisatie. Maar volgens hem bleef de sfeer uitzonderlijk. „Zelfs met al die regen gingen de fans er helemaal voor. Een geweldige sfeer.”