Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 gerechten en snacks die volgens de wetenschap je nachtrust verstoren

Sommige snacks kunnen je ‘s nachts wakker houden. Voor een goede nachtrust kun je die gerechten maar beter vermijden. Zo slaap je de hele nacht als een roos.

Als je ‘s nachts niet kunt slapen, lijkt het misschien alsof je slaappillen nodig hebt. Maar voordat je naar medicijnen of supplementen grijpt, kun je misschien beter eens kijken naar wat je ‘s avonds eet. Zo simpel kan het zijn.

Deze snacks en drankjes zorgen ervoor dat je niet goed slaapt

Je zou denken dat snacks en drankjes voor het slapengaan een goede manier zijn om te ontspannen. Sommige versnaperingen kunnen juist een slechte invloed hebben op je nachtrust. We hebben een lijst gemaakt met de slechtste gerechten om te eten voordat je gaat slapen. Probeer ze te vermijden als je sneller in slaap wilt vallen.

1. Wit brood

Wit brood kan verleidelijk zijn om ‘s avonds laat te eten als snelle hap voor het slapengaan. Maar de snack heeft een hoge glycemische index, wat betekent dat het je bloedsuikerspiegel direct verhoogt. Als je gaat slapen, daalt je bloedsuikerspiegel weer. Dat kan ervoor zorgen dat je midden in de nacht ineens wakker wordt. Laat die boterham dus maar even in de vriezer liggen.

2. Snoep

Snoepen voordat je gaat slapen is geen goed idee. De suiker in snoep zorgt voor een piek in je bloedsuikerspiegel. En dat is niet handig als je probeert uit te rusten. Als je pech hebt zit er ook nog eens cafeïne in snoep, bijvoorbeeld in sommige soorten chocolade. Daarnaast zit de snack vol met slechte vetten. Overdag vindt je lichaam het al moeilijk om deze vetten te verteren. Laat staan als je ‘s nachts in slaap dommelt.

3. Spek: de snack met de meeste vetten

Het is geen wonder dat spek vaak wordt bestempeld als een lekkere ochtend-snack. Het hoge vetgehalte maakt het moeilijk voor je lichaam om te verteren. Zo bevat een portie spek van 100 gram, maar liefst 37,1 gram vet. Tijdens het slapen vertraagt je spijsvertering en dat maakt het vet in spek heel moeilijk te verteren.

4. Fastfood

Na een drukke dag, of net na het stappen, is wat fastfood voor het slapen best lekker. Maar goed voor je lichaam is het zeker niet. Snacks, zoals hamburgers of frietjes, zitten namelijk, net als bij spek en snoep, vol met ongezonde vetten. Je lichaam kan dus ook een bestelling van McDonald’s niet goed verteren in de nacht.

5. Alcohol

Als je ‘s nachts moeite hebt om in slaap te vallen, dan is het verleidelijk om een drankje te nemen om te ontspannen. Maar alcohol drinken vlak voor het slapengaan heeft eigenlijk het tegenovergestelde effect. Je valt misschien wel sneller in slaap, maar je slaapt wel veel lichter en wordt snel wakker. En als je veel drinkt, kun je zelfs last krijgen van slapeloosheid.