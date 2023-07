Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#313 ‘Ik word gewoon helemaal gek van dat mens’

Maud en Gio zouden voor het eerst sinds haar bevalling weer naar een festival gaan. Haar vader past op Gio. Ze hoopten tot laat te dansen, maar het festival wordt afgelast door noodweer. Om de dag niet te verpesten boekt Gio een hotel, waar ze voor het eerst weer eens seks hebben. Daarna vallen ze als een blok in slaap en schrikken ze midden in de nacht wakker. Alle ouders zijn bezorgd en Gio’s moeder laat duidelijk weten dat ze deze actie onverantwoord vindt.

„Moet dat nou weer zo?”, zegt Gio met een boze stem. „Ja, eh we hadden ook nooit naar dat hotel moeten gaan! En je moeder geeft mij overal de schuld van! Ik doe hartstikke mijn best! Ik offer al nachtenlang mijn slaap op voor Liam, ik eet en drink supergezond omdat Liam nog borstvoeding krijgt, ik zie mijn vriendinnen amper. En dan heb ik eindelijk een keer een leuke dag met mijn vriend en dan begint ze weer te zeiken. We zijn net ouders geworden, we moeten dingen zelf uitzoeken. Ik word gewoon helemaal gek van dat mens.”

Ik voel de opluchting door mijn lijf gieren, dit zat me al weken dwars. Maar ik zie ook dat ik opnieuw een gevoelige snaar heb geraakt bij Gio. „Sorry, ik had niet ‘dat mens’ moeten zeggen. Ze komt gewoon zo overbezorgd over. Wat vind jij daar dan van?”, vraag ik in de poging een redelijk gesprek met Gio te voeren. Maar hij blijft stil en is duidelijk met iets anders bezig. Dan begint hij ineens te vloeken. „Ik ben mijn rijbewijs vergeten in het hotel! Dus we kunnen weer terug”, zegt Gio, terwijl we net een halfuurtje onderweg waren.

Ik vraag me af of er ooit nog een einde komt aan deze ellendige dag. Nadat we Gio zijn rijbewijs hebben opgehaald in het hotel, bel ik mijn vader dat we wat later zijn. Het schijnt dat Liam eindelijk in slaap is gevallen, maar ik schaam me kapot.

Rond 06.00 uur s’ochtends steek ik eindelijk de sleutel in onze voordeur. Mijn vader is in slaap gevallen op de bank en Liam ligt keurig in zijn bedje. Het liefst zou ik hem wakker maken om hem te knuffelen, maar ik denk dat het beter is als hij wat slaapt. Ik schrijf een briefje voor als mijn vader wakker wordt, zodat hij ons wakker kan maken.

En dan duiken Gio en ik eindelijk ons bed in. Gio zegt niet veel en is binnen no-time in slaap gevallen. Mijn hoofd maakt overuren terwijl ik wat voeding kolf en alvast klaar zet voor straks. En paar uur geleden lagen Gio en ik nog verstrengeld in elkaars armen, dat was het enige hoogtepunt van deze nacht.

Drie uur later schrik ik opnieuw wakker. Ik ben kapot en ik zie dat het al 09.00 uur is. Mijn wekker is kennelijk weer niet af gegaan. Ik ren de woonkamer in en zie daar Liam triomfantelijk op het speelkleed liggen. De tafel is gedekt en mijn vader staat eitjes te bakken. Ik weet niet wat me overkomt!

„Pap, dit hoeft toch allemaal niet, je had me wakker moeten maken!” Mijn vader begint te lachen. „Je moeder en ik zijn ook jong geweest, ik weet nog goed hoe zwaar die eerste maanden zijn. Het is toch eigenlijk best grappig, mijn eerste keer oppassen loopt gelijk volledig in de soep. Ik ben kapot, maar ik heb de tijd van mijn leven met dat kleine jochie.” De tranen springen mij in de ogen. Gelukkig kan nog iemand de lol van deze situatie kan in zien. Mijn vader kijkt een stuk gelukkiger uit zijn ogen.

Gio is kennelijk al de deur uit, want hij had een vroege afspraak. Terwijl ik aan het ontbijt begin, besef ik dat ik ook al uren niet heb gegeten. Ik klets nog wat met mijn vader en hij vertelt dat Patricia en hij laatst weer contact hebben gehad. Verder wil hij er niet zoveel over kwijt. Daarna vertrekt hij weer richting huis. We mogen hem altijd bellen om op te passen. „Maar Maud, dat verslapen hoeft niet nog een keer te gebeuren”, zegt hij terwijl hij me een dikke knuffel geeft.

De rest van de dag probeer ik zo min mogelijk te doen. Als Gio ‘s avonds thuiskomt vertelt hij dat hij zijn moeder heeft gesproken. „Ik snap wat je bedoelt Maud, maar het is wel mijn moeder. Ik heb haar uitgenodigd voor een gesprek.”

Een paar dagen later zit ik opnieuw aan de keukentafel, maar dit keer met Gio’s moeder tegenover me. Ik heb me in tijden niet zo zenuwachtig gevoeld…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.