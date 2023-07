Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De goedkoopste en duurste supermarkten van Nederland

Wacht je met angst het bonnetje aan de kassa af? Voor een appel en een ei hoeft de bankrekening per definitie niet geplunderd te worden. Dit zijn momenteel de goedkoopste en duurste supermarkten van Nederland.

Er zijn landen waar de prijzen in de supermarkt pas echt de pan uit rijzen. Maar ook in Nederland heeft de historische inflatie stevig in de budgetten van de consument gehakt. Laten we dus even appels met peren vergelijken. Waar vul je de boodschappentas het meest? En welke kruidenier troggelt zijn klanten geld af waar ze bijstaan; Albert, Dirk of een dure dennenboom?

Duurste en goedkoopste supermarkten van Nederland

Volgens een recente prijspeiling van de Consumentenbond verhoogden supermarkten in december en januari per dag (!) de prijs van gemiddeld 150 producten. Suiker, bloemkool en brood gingen plots voor 50 procent meer de toonbank over. Maar vanaf februari ging deze prijzenstorm eindelijk liggen. Naast minder verhogingen werden er ook weer meer prijsdalingen vastgesteld op basisproducten.

Een welgekomen ademruimte voor veel portefeuilles. Maar de ontstane prijsverschillen tussen de supermarkten in Nederland zullen je wederom naar adem doen happen. In totaal vergeleek de Consumentenbond de prijzen van ruim 100 basisboodschappen bij 14 supermarktketens. Indien het budgetmerk niet aanwezig was, werd het huismerk als graadmeter genomen.

Op basis daarvan kon de Consumentenbond de duurste en de goedkoopste supermarkten van Nederland vaststellen. Op de lijst hieronder zie je niet alleen de rangschikking, maar ook hoeveel procent goedkoper of duurder de producten in de betreffende supermarkt zijn ten opzichte van het gemiddelde.

Supermarkt Prijs t.o.v. gemiddelde Dirk – 11 procent Hoogvliet – 8 procent Vomar – 6 procent Deka – 5 procent Lidl – 3 procent Aldi – 1 procent Albert Heijn 0 procent Jumbo 0 procent Plus 0 procent Jan Linders + 1 procent Coop + 3 procent Picnic + 5 procent Poiesz + 6 procent Spar + 20 procent

Vanavond gaan we dus langs bij de goedkoopste supermarkt Dirk en laten we de Spar voortaan in het bos staan. Leuk weetje overigens over de duurste supermarkt van Nederland. Van oudsher een oerhollandse kruidenierszaak; ‘De Spar’ is een acroniem voor ‘Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig’. Misschien tijd voor het bedrijf om terug naar de roots te gaan, want profiteren doet momenteel alleen de Spar.