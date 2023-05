Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Handje walnoten doet wonderen voor je hersenen, maar waarom?

Dat walnoten gezond zijn, weet je vast wel. Maar wat je misschien niet wist, is dat een handje noten ook heel goed is voor de hersenen, vooral bij jongeren.

Een specifiek soort omega-3 in walnoten maakt onze hersenen een stuk scherper, vooral in de puberteit, omdat het brein dan nog volop in ontwikkeling is. Dit effect is echter nooit grootschalig aangetoond. Daarom vonden Spaanse onderzoekers het een goed idee om een studie op te zetten. De resultaten werden gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet.

Walnoten maken je hersenen een stuk scherper en gezonder

Aan het Spaanse onderzoek deden zevenhonderd middelbare scholieren tussen de elf en zestien jaar mee. De deelnemers werden verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg zakjes met walnoten en de andere groep kreeg niets. De jongeren met walnoten kregen de taak om elke dag een zakje op te eten en dit bij te houden in een dagboek. Het experiment duurde een half jaar.

De resultaten logen er niet om. Jongeren die minstens honderd dagen zakjes walnoten aten, hadden een verbeterde aandachtsspanne. Bovendien was het gedrag van de middelbare scholieren met ADHD sterk verbeterd. Ze letten beter op in de klas en waren een stuk minder druk.

Drie keer per week een handje

Niet alleen de aandachtsspanne van de leerlingen die walnoten aten verbeterde, ook het denkvermogen van de deelnemers ging in sprongen vooruit. De jongeren konden beter abstract en logisch redeneren en hadden verbeteringen in hun probleemoplossend vermogen. Lang niet alle kinderen aten dagelijks hun walnoten. De vooruitgang is alleen gevonden bij de respondenten die meer dan 100 van de 183 dagen hun zakje hadden opgegeten.

De studie maakt duidelijk dat een gezond dieet volgen en volhouden belangrijk is voor de cognitieve en psychische ontwikkeling van een kind. Als middelbare scholieren in ieder geval drie keer per week een handje noten eten, zullen ze al progressie merken. De onderzoekers gaan binnenkort vervolgonderzoek doen. Dan gaan ze kijken naar het effect van walnoten op de gezondheid van zwangere vrouwen en hun ongeboren kind.