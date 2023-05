Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Regels rond stikstof zijn nu een gevaar voor ons bakje patat: ‘Aardappelen uit het buitenland halen’

Bij stikstof denk je al snel aan het bouwen van nieuwe huizen, andere grote projecten en natuurgebieden. Maar aan je bakje patat? Toch wel… Je frietje mayo is in gevaar, waarschuwen de aardappeltelers van Nederland.

Er is al tijdenlang veel te doen om stikstof, het terugdringen ervan en de regels die er voor de komende jaren voor worden bedacht. Het resultaat: bakken kritiek op het kabinet, zoals een maand geleden nog. „Rutte schuift de problemen alleen maar vooruit”, riepen de boeren vooral.

Aardappelen door regels stikstof onaantrekkelijk

Bakken kritiek op het kabinet dus, maar een bakje patat? Of frites, of friet… daar willen we even vanaf zijn. Maar: ‘De Hollandse frietaardappel komt in de knel’, viel als nieuws vanmorgen in het Algemeen Dagblad te lezen. Haagse regels over stikstof maken de Nederlandse teelt van consumptieaardappelen op zand- en lössgrond zo onaantrekkelijk, dat we onze grondstof voor patat straks deels uit het buitenland moeten halen.

Dat voorspelt Andries Middag, directeur van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi). Hij reageert op de eis van minister Piet Adema (Landbouw) om vanaf dit jaar alle aardappelen voor 1 oktober van het land te halen. Vanaf die datum moet een ‘vanggewas’ zijn ingezaaid dat uitspoeling van stikstof naar het grondwater voorkomt.

Doodsteek voor pieper en dus patat

„Dit kan uitmonden in de doodsteek voor de teelt van frietaardappelen op zandgrond”, waarschuwt Middag. „Veel aardappelen zitten niet voor niets in september en oktober nog in de grond. Ze moeten eerst voldoende rijpen en afharden voor het rooien. Dat is noodzakelijk voor een goede verwerking.” Als aardappelen te waterig zijn, bakken ze niet goed.

Op het AD-bericht over het patat-gevaar wordt natuurlijk gereageerd. Zoals door Alice: „Als het aan onze regering ligt éxporteren we onze aardappelen en ímporteren we de aardappels die wij eten. Hoe idioot wil je het hebben?” Arno: „Voedsel uit het buitenland halen is natuurlijk klimaatvriendelijk. We worden wel zo voor de gek gehouden onder het kopstukje ‘klimaat’.” Een ander weer: „Al die stikstofregels zijn op losse grond gebaseerd!” En Hein, treffend: „En genereert dat dan geen stikstof…”

Ene Daniël heeft ook een mening, maar niet per se over stikstof: „Hollanders moeten sowieso een lekker pak frieten uit het buitenland halen, want ze kunnen zelf geen goede frieten bakken.”