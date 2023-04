Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

13 regels voor ‘succes’ in het leven

Succes of succesvol zijn is toch iets waar wij in deze Westerse samenleving ons regelmatig mee bezig houden. Hoogleraar psychologie Steven Hayes stelde 13 regels op, die wat hem betreft richting geven aan een succesvol leven.

We associeren succes nog veelal met geld, macht en status. Maar Hayes begint zijn pleidooi voor het Amerikaanse Psychology Today met het feit dat succes hem in hele andere dingen zit. Succes in persoonlijke ontwikkeling, succes in genieten van het leven of succesvol zijn in een relaties met wie dan ook.

Hoogleraar vertelt wat te doen om succesvol te zijn

De hoogleraar stelde 13 regels op die wat hem betreft leiden tot succes, of je in ieder geval in de goede richting duwen. Hij creëerde deze handvatten voornamelijk voor zijn werk en colleges, maar hield zich zelf hier ook persoonlijk aan vast. Wel vermeldt Hayes dat je je niet strikt hoeft te houden aan zijn regels. „Persoonlijk overtreed ik bijna elke dag verschillende van deze regels. En toch heb ik gemerkt dat als ik ernaar blijf leven, het veel beter gaat dan wanneer ik dat niet doe.”

13 regels voor ‘succes’ in het leven

1. Het gaat om het proces, niet om het resultaat

De hoogleraar benadrukt dat het vaak de kleine stapjes van het proces zijn, die leiden tot succes. Als we te veel focussen op het resultaat, missen we wellicht de belangrijke onderdelen die ervoor nodig zijn. Waardoor we ongeduldig, rusteloos, niet gefocust en zelfs onwillig worden.

2. Falen door doen, niet door niks doen

Regelmatig laten we ons tegenhouden om iets te doen, omdat we bang zijn om te falen. Om succesvol te worden moet je dingen doen. Een goede vriend zijn? Zoek contact. Succesvol schrijver worden? Ga schrijven. Je kunt volgens de hoogleraar beter falen door dingen te doen, in plaats van dat je faalt door niks te doen.

3. Zeg vaker ‘Ja’ en meen het

Probeer vaker ‘Ja’ te zeggen tegen nieuwe ervaringen. Ook als je twijfelt over je eigen kunnen. Gedurende het proces merk je wel of iets wel of niet iets voor je is.

4. Samenwerken

De mens is op z’n best als we samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. We zijn nu eenmaal sociale wezens. Je kunt van anderen leren of ze kunnen je leven verrijken. En dat kun jij ook weer voor iemand anders betekenen. Volgens Hayes moeten we niet vrezen dat iemand anders met de eer strijk of credits pikt. Wees in plaats daarvan eerlijk tegenover anderen en behandel hen op dezelfde manier.

5. Beloofd is beloofd

Deze bestempelt Hayes als een van de belangrijkste regels. Hij benadrukt dan ook dat je zorgvuldig moet zijn in welke beloftes, afspraken of doelen je zet. Voor jezelf of met anderen. Maar als een belofte staat, ga er dan volledig voor. En mocht je falen? Niet erg, dan probeer je het opnieuw. „En geef je 100 procent”.

6. Wees verantwoordelijk

Of het nu gaat over jezelf of over een groep waarin je fungeert, het is essentieel om verantwoording af te leggen. We zijn nogal geneigd om factoren van buitenaf de schuld te geven als iets niet lukt. Maar het is juist interessant om tegenslagen te gebruiken en ervan te leren. Lukt iets niet? Of mislukt het? Kijk naar wat jijzelf of de groep waarin je zit anders kan doen.

7. Erken je eigen kracht en gedraag je hiernaar

Een succesvol persoon erkent zijn of haar eigen kracht en zal doorzetten deze tot z’n recht te laten komen.

8. Het leven is kort

Het leven is kort en tijd vliegt voorbij. Kies ervoor om dingen te doen die voor jou persoonlijk van belang zijn. Soms kan het best interessant zijn om jezelf in te beelden: ‘Stel je hebt nog één jaar te leven, wat zou je dan doen?’ Succesvolle mensen streven ernaar een verschil te maken in de tijd dat ze op deze aardbodem zijn.

9. Zoek mensen waarvan je kunt leren

Een succesvol mens wil omgaan met mensen die goed zijn in wat ze doen en geven om een ander. Wie floreren er op het gebied waar jij succesvol in wil zijn? Wie inspireren op werk, school of delen jouw interesses? Ga in gesprek en wissel ideeën uit. Gaat het om vriendschappen of contacten? Zoek dan naar mensen die loyaal, ethisch en aardig zijn. Ga op zoek naar mensen waar je van kunt leren.

10. Bewaak jouw integriteit

Succes kan soms aanmoedigen tot bedrog of oneerlijkheid. Waarbij iemand, zoals hierboven al gezegd werd, meer focust op het eindresultaat ‘succes’, dan het proces. Maar krijg je succes op een oneerlijk manier, dan pluk je daar volgens de hoogleraar nooit echt de vruchten van. Blijf integer, anders verliest het succes z’n waarde.

11. Volg je geluk

Succesvolle mensen zijn zelfverzekerd. Hoewel ze dat wellicht niet altijd zo voelen, handelen succesvolle mensen vanuit vertrouwen in zichzelf. Wees trouw aan jezelf door je geluk te volgen, ook als je daarvoor soms risico moet nemen. Vind je het spannend om op je zogenoemde onderbuikgevoel te vertrouwen? Creëer dan een klein vangnet, maar streef naar wat jou gelukkig maakt. Wellicht nog interessant om te lezen welke banen het meest ongelukkig maken volgens deze Harvard-studie.

12. Zeg makkelijker ‘Nee’ en meen het

Zodra de trein richting succes begint te rijden, moet je ook leren wat wel en niet belangrijk is. Hoe succesvoller je wordt, hoe meer afleiding en verzoeken van buitenaf zich zullen aandienen. Aan jou de taak daarin balans te houden. Leer daarom om ‘Nee’ te zeggen. Waar ligt jouw prioriteit? Houd je daaraan vast.

13. Beantwoord telefoontjes en e-mails en houd je werkplek netjes

Waarmee Hayes afsluit: „Je hoeft je niet aan iedere regel te houden”.