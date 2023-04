Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantrekkelijke mensen verdienen meer geld, maar waarom?

Een knap koppie heeft zo z’n voordelen. Aantrekkelijke mensen verdienen namelijk meer, blijkt uit onderzoek. Maar waarom is dat eigenlijk zo? En wie mogen we daarvan de schuld geven?

Arbeidseconoom Daniel Hamermesh onderzocht het thema uiterlijk en de voordelen daarvan. Voor zijn onderzoek Beauty Pays nam hij het salaris van aantrekkelijke mensen onder de loep.

Onderzoek naar aantrekkelijkheid en salaris

Volgens Hamermesh moest hij voor zijn onderzoek allereerst bepalen wanneer we iemand als ‘knap’ beschouwen. Hij concludeerde dat, hoewel smaken natuurlijk verschillen, er een universeel beeld van ‘aantrekkelijkheid’ blijkt te zijn.

Maar waarom die knapperds meer verdienen? Dat is volgens Hamermesh een moeilijke vraag. De onderzoeker stelt onder meer dat dat te maken heeft met een ouderwetse denkwijze. „Als je gezicht er goed uitzag, veronderstelde men vroeger dat je gezond was.” Ook lengte zorgt daarbij voor een blijk van gezondheid. Maar dat is volgens de onderzoeker natuurlijk gebaseerd op een vooroordeel en niet op feiten.

Voorkeur voor schoonheid

Daarnaast zijn wij klaarblijkelijk zo geprogrammeerd dat we op gezichten letten en ze herkennen. „We concentreren ons daar de hele tijd op. Als een gezicht voldoet aan een bepaalde norm, wat wij als knap beschouwen, dan gaan we dat belonen.” Een tikkeltje oppervlakkig klinkt het natuurlijk wel, maar volgens Hamermesh gebeurt dit oordeel op uiterlijk nog iedere dag.

De onderzoeker ontdekt ook dat een aantrekkelijk voorkomen eveneens werkt bij sollicitatieprocedures. „Schoonheid helpt in alle stadia. Vanaf het sollicitatieproces tot aan de betaling van salaris.”

Beter betaald

Overigens benadrukt de onderzoeker dat werkgevers uiterlijk niet boven ervaring zetten. Maar dat een knap voorkomen wel een verschil kan maken. „Er zijn veel onderzoeken naar verschillende beroepen en in bijna allemaal doet het uiterlijk ertoe.”

Hij haalt een onderzoek naar American football-spelers aan. „De mooiere quarterbacks, die de leiders zijn van het team, krijgen meer betaald.” Maar volgens hem krijgen zelfs de aantrekkelijkere economen en professoren beter betaald.

Wie houdt dit in stand?

Overigens denkt Hamermesh dat we hiervoor niet de werkgever de schuld hoeven te geven. „De reden zijn wijzelf. Wij, jij en ik als consument die nog steeds geloven dat mooi, goed is. En we daarom bereid zijn ervoor te betalen.” Wat we allemaal best kunnen beamen is dat we voor mooi spul, vaker meer geld neerleggen. „De werkgever wil geld verdienen en speelt in op de voorkeur voor uiterlijke schoonheid.” En de wetenschapper ziet onze voorkeur voor schoonheid niet snel veranderen.

En mocht je ietwat teleurgesteld zijn in de oppervlakkige voorkeur van de mensheid, niet alle aantrekkelijkheid wordt beloond. Hamermesh belicht nog een laatste onderzoek. „Deze studie suggereert dat men sommige supermooie vrouwen associeert met intellectuele lichtgewichten en hen zien als een zogenoemde bimbo.” En mocht je bang zijn voor ‘knappe’ concurrentie binnen deze krappe arbeidsmarkt? Wellicht heb je iets aan dit lijstje met de meest kansrijke beroepen.