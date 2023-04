Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Black Lotus: die Rico Verhoeven heeft lef, niet alleen in de kickboksring

Dat Rico Verhoeven behoorlijke klappen kan uitdelen, hebben we tig keer bij het kickboksen kunnen zien. De net 34-jarige sportgigant geeft nu ook klappen op het witte doek. Omdat hij in de actiefilm Black Lotus voor het eerst een hoofdrol te pakken heeft, zie we de Brabander echter veel meer doen dan mensen zo snel mogelijk in elkaar slaan.

Elf wereldtitels in het kickboksen heeft die dekselse Rico Verhoeven inmiddels op zijn naam staan. Lekker blijven doen waar je goed in bent, zou je kunnen zeggen. En gebruik je ervaring om jongeren later je kickboks-skills bij te brengen. Maar dan ken je Rico Verhoeven nog niet. Die volgt liever Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude Van Damme op, als acteur. Simpelweg omdat het een droom was. Deze donderdag gaan liefst veertien films in première, maar vanwege Rico Verhoeven kiezen we Black Lotus als Metro‘s Filmrecensie van de Week. We hebben het bovendien over een internationale film, niet over een knokfilm van eigen bodem.

Het verhaal van Black Lotus

De film ‘van Rico Verhoeven’ begint bijzonder en op een opmerkelijke locatie: leden van een orkest van de Nationale Opera worden gegijzeld om 300 miljoen binnen te hengelen. Special forces met de naam Black Lotus moeten de moeilijke situatie oplossen. Special forces-officier Matteo (Rico Verhoeven) ziet daarbij zijn grootste vriend John het leven laten en hij geeft zichzelf daarvan de schuld. Kampend met dat schuldgevoel trekt hij voor enkele jaren de wereld in om later terug te keren in Amsterdam (in de film duurt dat twee minuten).

Matteo wil Johns vrouw en dochtertje dat hem nooit heeft gekend opzoeken en opbiechten wat er is gebeurd. Hij belandt echter al snel tussen explosies, rondvliegende kogels en crashende auto’s in soort van oorlog in de straten en op de grachten van de stad. Donner heeft daarbij maar één doel: het ontvoerde dochtertje van zijn gestorven vriend redden.

Amsterdam als de locatie van Black Lotus levert mooie plaatjes op. Grappig is te zien hoe Rico Verhoeven uit een Flixbus bij station Sloterdijk stapt. Of schommelt met het dochtertje van John, je kent die enge locatie vast, bovenop A’DAM Toren. Voor zijn conditie rent hij over de grachten en over de Magere Brug. De hoofdstad was een wens van de acterende kickbokser, toen hij door Dutch FilmWorks voor Black Lotus werd gevraagd en hij met de Amerikaanse producent Capstone Pictures mocht meepraten en meedenken.

Rico Verhoeven wilde dit al heel lang

Hoe succesvol Rico Verhoeven als sporter ook is, het acteren wilde hij al heel lang. Een wens die werd ingewilligd met bijrolletjes, onder meer in het tweede seizoen van Undercover op Netflix. En nu dus die hoofdrol, die ondanks zijn klussen is komen aanwaaien. Acteur wil Rico Verhoeven zich voorlopig nog niet noemen trouwens, dat vindt hij maar gek. Acteurs zijn volgens hem mensen die daar jarenlang voor hebben gestudeerd. Maar hoe dan ook, hij is het. En gelijk ook maar internationaal. Tegen Het Parool zei hij gisteren: „Ik ben geen Nederlands kampioen kickboksen hè, ik ben wereldkampioen. Ik heb fans over de hele wereld, dus ik dacht: waarom niet?”

Rico Verhoeven is overigens de eerste ook om te zeggen dat hij met Black Lotus geen Oscar in de wacht zal slapen. Toch is hij als acteur zeker niet onverdienstelijk. Als stil, teruggetrokken en wat mysterieus type met treurige blik is hij in deze film zelfs goed. Wat dat betreft krijg je snel een zwak voor zijn personage. Komt het op écht spelen aan, dan valt er nog wel wat werk te verrichten. Dat zal de bioscoopganger overigens niet storen. Verhoeven heeft er dan ook werkelijk alles aan gedaan om tot een acceptabele acteerprestatie te komen. Acteercoach hier, stuntcoach daar… allemaal werden zij ingeschakeld.

Petje af voor Rico Verhoeven

Lef valt Rico Verhoeven dan ook niet te ontzeggen. Hij had het spelen in een grote film als Black Lotus ook niet kunnen doen, maar hij besloot de grote dosis lef die hij bezit ook buiten de kickboksring uit te proberen. Wat het beste uitpakt, is de band tussen het personage van Rico Verhoeven met het dochtertje van hartsvriend John. De brute kracht die deze nieuwe acteur van nature bezit, wordt voor Black Lotus volledig uitgebuit. Misschien is dat wat te veel, wellicht vinden bioscoopgangers dat soms wat overdreven. Net als de locatie van de slotscène, op een of andere manier is net zo lachwekkend als opvallend tegelijk.

Al met al is Black Lotus geen briljant werk geworden, maar zeer okay. Een bezoek aan de bios is daarom geen tegenvaller. Maar petje af voor Rico Verhoeven dat hij in het diepe is gesprongen. Dat is overigens gemeend, niet omdat Metro‘s schrijver bang is om ruzie met hem te krijgen.

Beoordeling uit 5: 3,5

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Black Lotus (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Het Verloren Transport, een internationale oorlogsfilm over een deportatie van honderden Joodse gevangenen en een bijzondere relatie die daarbij ontstaat. Eén van de castleden is Hannah van Vliet, die over de hele wereld furore maakte met Anne+.