Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze banen maken ongelukkig, blijkt na 85 jaar Harvard-onderzoek

Uit recent onderzoek bleek al dat een vijfde van de Nederlandse werknemers last heeft van mentale problemen. Ben je benieuwd hoe je je werkgeluk kan vergroten? Dan zijn er bepaalde banen die je volgens 85 jaar durend onderzoek van Harvard University maar beter kunt vermijden.

Volgens de wetenschappers is het lastig om te stellen welke exacte beroepen je beter links kunt laten liggen. Toch zijn er bepaalde eigenschappen gekoppeld aan ons werk die wél een grote bijdrage leveren aan ons werkplezier (of beter gezegd: ons werkgeluk juist dwarsbomen).

Cruciaal: sociale interactie

Banen met weinig menselijke interactie en banen waarbij weinig mogelijkheden zijn om een goede band op te bouwen met collega’s, zorgen voor de meest ongelukkige werknemers, blijkt uit het Harvard-onderzoek.

Het grote geluksonderzoek

Sinds 1938 doet Harvard onderzoek naar de gezondheid en het geluk van de mens. Iedere twee jaar worden de deelnemers (700 onderzoeksparticipanten wereldwijd) van het ‘geluksonderzoek’ grondig ondervraagd. Wat blijkt? Het is niet succes, het grote geld of een glansrijke carrière wat ons gelukkig maakt. Sterke, sociale relaties zijn hetgeen dat ons uiteindelijk een gelukkig leven opleveren.

En dat geldt ook voor ons werkende leven, stelt Robert Waldinger, hoogleraar psychiatrie aan de Harvard Medical School. Juist het sociaal contact is een cruciaal onderdeel van ons leven, volgens Waldinger. „Als je je verbonden voelt met anderen, ben je meer tevreden met je baan en lever je beter werk af.”

Eenzame beroepen

Toch zijn het niet alleen de vrachtwagenchauffeurs die alleen de weg op gaan of pakketbezorgers die te maken hebben met eenzaamheid op het werk. Ook werknemers met nachtdiensten zijn kwetsbaar voor eenzaamheid in hun baan, maar ook werknemers mét sociale interactie kunnen dezelfde vorm van eenzaamheid ervaren. Wanneer zij wel met anderen interacteren, maar hierbij weinig positieve of betekenisvolle vormen van sociaal contact ervaren, kan dit ook zo zijn weerslag hebben op het werkgeluk.

Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan callcenter-medewerkers, legt Waldinger uit. Veel sociaal contact, maar voornamelijk interacties waar een hoop frustratie bij komt kijken.

Meer sociaal contact

Heb jij het gevoel dat het je tijdens een werkdag ontbreekt aan sociaal contact? Dan hoef je niet per direct het roer drastisch om te gooien. Uit het onderzoek blijkt dat je ook met kort – maar positief – sociaal contact wat eenzame uren kunt goedmaken. Vijf minuten met een collega dat nieuwe restaurant bespreken, of napraten over een sportwedstrijd: het kan al een groot verschil maken voor je werkplezier. Daarnaast is het makkelijker om een sterke sociale band op te bouwen met collega’s wanneer er in teamverband wordt gewerkt.

Hoewel het ogenschijnlijk lijkt alsof er hard wordt gewerkt als alle werknemers stil achter hun eigen bureau zitten, komen de nodige grappen en grollen binnen een team van werknemers de productiviteit juist ten goede.

Dus werkgevers én werknemers: heb jij een baan met weinig teamwork of minimale sociale interactie? Dan is het heel functioneel om zo nu en dan een koffiemoment in te plannen. Niet direct om je werk te bespreken, maar wel om je productiviteit én werkgeluk te bevorderen. Het algehele resultaat? Sterkere en positieve relaties leiden tot minder stress, gezondere werknemers, minder baaldagen en bovenal: meer geluk.

Staat jullie volgende teamuitje al in de agenda?