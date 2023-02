Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helpt kippensoep tegen verkoudheid? Dit zegt de wetenschap

Wellicht dat je oma of moeder het je tijdens het griepseizoen voorschotelde: kippensoep. Al eeuwenlang blijkt een kopje kippensoep de remedie tegen kwakkeligheid of een verkoudheid. Maar werkt het ook echt? Dit zegt de wetenschap over de helende werking van zo’n soepje.

Is kippensoep dan zo megagezond? Wetenschappelijk tijdschrift Quest ging op zoek naar antwoorden en bekeek waarom we zweren bij een kommetje kippensoep bij een griepje of verkoudheid. Kende je overigens deze tien natuurlijk tips tegen een verkoudheid al?

Helpt kippensoep tegen verkoudheid?

Israëlische onderzoekers namen de helende kracht van kippensoep in 1999 al onder de loep. Die concludeerden dat kippensoep wel degelijk hielp. Overigens blijkt het niet per se om alleen kippensoep te gaan. Want door de hete damp van soep gaan de luchtwegen open. Waardoor ademen bij een verkoudheid makkelijker wordt. Dat betekent volgens Quest ook dat een kom heet water of tomatensoep net zozeer kan helpen tegen een verstopte neus.

Maar er zitten wel wat extra voordelen aan de soep van de kip. Wetenschappers van het Nebraska Medical Center (Verenigde Staten) ontdekten in 2000 namelijk meer helende functies van kippensoep. Een traditionele kippensoep helpt namelijk ook om bepaalde afweercellen, zogenoemde neutrofielen, te remmen. Huh? Maar dat wil je toch juist niet als je ziek bent? De afweer remmen? Blijkbaar helpt dat wel bij verkoudheid.

Wetenschap over helende werking

Volgens Quest gaan we snotteren vanwege een heftige reactie van ons immuunsysteem. „Het ontstekingsremmende effect van kippensoep zou zulke klachten kunnen verlichten, al keken de onderzoekers niet of dat daadwerkelijk zo is.”

Wel moeten we volgens het wetenschappelijke tijdschrift niet volledig inzetten op kippensoep. „De soep tackelt de kern van het probleem niet: een virusinfectie. Hoe dan ook moet je dus uitzieken, maar dat is mogelijk wel wat aangenamer met kip uit een kom.”

Lichaam zelf virus bestrijden

Dus oma’s kippensoep sleept je wellicht op een iets comfortabelere manier door een griepje heen. Een soepje verlicht de zaak, met name bij een verkoudheid. Maar het heeft geen genezende werking. Daarvoor moet je lichaam toch echt zelf het virus bestrijden.