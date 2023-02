Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van dit dier zijn er een recordaantal geteld – waar komt die populariteit vandaan?

Voor de vijfde keer op rij vond afgelopen weekend de mollentelling plaats. Wat blijkt? Er waren er dit jaar fors meer te vinden in ons land. Dat werd mede mogelijk gemaakt door de ruime verdubbeling in het aantal mensen dat eropuit ging om de zoogdiertjes te spotten. Maar waar komt die grote interesse toch vandaan? Is het tellen van dieren ineens een stuk populairder geworden?

Tijdens deze editie werden er ongeveer 68.000 mollen waargenomen, bijna vier keer zoveel als vorig jaar. Toen waren het er zo’n 17.500.

Massaal de natuur in voor de mollentelling

Niet alleen de hoeveelheid getelde mollen is gestegen. Veel meer mensen hebben dit jaar hun steentje bijgedragen tijdens de landelijke telling. Maar liefst 4800 mensen gingen de natuur in om te tellen, tegenover 2100 vorig jaar. Volgens Eveline van der Jagt van de Zoogdiervereniging zou dit mogelijk een gevolg kunnen zijn van de coronatijd. „Mensen zijn zich toen misschien toch meer gaan interesseren in de natuur.”

Maar niet alleen de mol is populair. In januari stapten veel mensen massaal hun tuin in voor de tuinvogeltelling. Dit jaar deden bijna 140.000 Nederlanders hieraan mee. De huismus werd het meest gespot, namelijk 412.509 keer. De resultaten zijn terug te vinden op de website van de vogelbescherming.

Publiciteit zou volgens Van der Jagt een bijdrage hebben geleverd aan de populariteit van het tellen. „Zeker voor de mollentelling was er meer media-aandacht. Waar dit door komt is niet duidelijk, maar wellicht heeft men toch ook wat meer behoefte aan leuke en luchtige onderwerpen. Naast de vele zware onderwerpen die in het nieuws te zien zijn.”

Limburg ‘wint’

In de provincie Limburg waren dit jaar zowel de meeste tellingen (120) en het meeste aantal deelnemers (113). Eén telling kan bestaan uit meerdere mollen, mensen kunnen ook meerdere tellingen waarnemen. Bijvoorbeeld op verschillende plekken. Hoe het precies zit, is terug te vinden op de website van tuintelling.nl, die de telling mede organiseerde. Toch leek het er in eerste instantie niet op dat Limburg er met de ‘winst’ vandoor zou gaan. „Deze provincie liep eerst een beetje achter in de telling. Toen we dat lieten weten zagen we dat daar opeens een stuk meer mensen aan het tellen sloegen. Misschien was er dus ook een beetje competitie”, legt Van der Jagt uit.



Alle mollentellers bedankt voor jullie deelname aan de #Mollentelling! Ben je benieuwd hoeveel mollen er geteld zijn en wil je meer te weten komen over wilde zoogdieren in Nederland? Kijk dan op https://t.co/MT7PF2JCxE pic.twitter.com/deUY1UwJVW — Zoogdiervereniging (@Zoogdierverenig) February 16, 2023

Gelderland behaalde met 116 tellingen de tweede plaats. Zeeland en Flevoland belandden onderaan de lijst met 24 en 17 tellingen. Voor wie nog lang niet klaar is met het tellen, is er goed nieuws! In juli kunnen dierenliefhebbers weer meedoen aan de tuinvlindertelling.