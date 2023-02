Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: is een croissant bij het ontbijt nou echt zo ongezond?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt deze informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: hoe (on)gezond is het eten van een croissant eigenlijk?

Het is zondagochtend. Naast een glas versje jus d’orange ligt een kakelvers croissantje op je bord. Altijd lekker, en een goede manier om de dag te beginnen, toch? Maar hoe gezond is het eten van een croissant bij het ontbijt eigenlijk? Is het een goede start van de dag? Metro vroeg om voedingsadvies aan voedingsdeskundige Camella Bot.

De dag van de croissant

Volgens Bot mogen we de croissant zelf geen gezond product noemen. „Er zitten weinig stoffen in die een positieve bijdrage leveren aan je lichamelijke gezondheid.” Dat komt volgens haar doordat een croissantje veel verzadigde vetten bevat. Het croissantje levert hierdoor veel calorieën op, met weinig volume. „Je kunt vaak wel drie croissantjes op, en dan zit je eigenlijk nog niet goed vol.”

Toch is dat volgens de voedingsdeskundige geen reden om de croissant helemaal te verbannen uit je eetpatroon. „Ik raad mijn cliënten aan om eens per week te genieten van een verwenontbijtje. Een croissant kan hiervan een onderdeel zijn. Dat doe ik omdat ik erin geloof dat de vrijheid om van wat lekkers te genieten het mogelijk maakt om de rest van de week wat vaker de gezonde keuzes te kunnen blijven maken”, legt ze uit.

Verban je de croissants wel uit je voedingspatroon omdat het een minder voedzaam product is, dan kan dat volgens de voedingsdeskundige averechts werken. „Soms kan het heel streng voor jezelf zijn en het nee moeten blijven zeggen tegen je croissantje meer stress en lekkere trek opleveren dan wanneer je ervan geniet en de draad daarna weer oppakt.”

Vul het ontbijt aan met eiwitten

„Omdat een enkel een croissantje in de ochtend voor veel mensen geen goed vullend ontbijt is, raad ik mijn cliënten aan om hun verwenontbijtje aan te vullen met een eiwitrijke component.” Voorbeelden hiervan zijn een bakje kwark of een volkoren boterham met kipfilet, ei of hüttenkäse. Volgens Bot is het toevoegen van eiwitten aan je ontbijt belangrijk, omdat eiwitten beter verzadigen dan het verzadigde vet uit het croissantje. „Hierdoor zit je langer vol van je ontbijt, en zo heb je gedurende de dag minder de drang om te blijven snaaien.”

Een gezond voedingspatroon gaat volgens de voedingsdeskundige om de balans en is het geheel van wat jij op de dag eet. En dat croissantje? „Een croissantje past hier prima tussen, als je ervoor zorgt dat je de rest van de dag je gezonde producten binnenkrijgt”, laat Bot weten. Moraal van het verhaal? Aanstaande zondag gewoon genieten van een croissantje dus.

