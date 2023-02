Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 manieren om je energie te boosten zonder cafeïne

Als je aan een energie boost denkt, denk je al gauw aan een kop koffie of een andere cafeïne-shot. Je hebt mensen die hun dag niet eens kunnen beginnen zonder een kop koffie en mensen die daar helemaal geen moeite mee hebben.

Een teveel aan cafeïne kan serieuze gezondheidsklachten geven, zoals hoofdpijn, beven, duizeligheid, suizende oren, hartkloppingen, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slaapproblemen en angstgevoelens. Daarom wil je dit goedje zo min mogelijk tot je nemen.

Energie boosten zonder cafeïne

Een bakkie op z’n tijd kan natuurlijk een energie boost geven, maar er zijn ook een aantal natuurlijke manieren om je energie level op te krikken.

1. Frisse lucht

Vooral in de winter geeft dit een enorme boost. Kom van die warme bank af en maak eens een wandeling in de kou. Het hoeft niet heel ver te zijn, een blokje om is al genoeg om je energie een boost te geven.

2. Vermijd een zware lunch

Een volledig inkakmoment na de lunch, ken je dat gevoel? Soms kom je er niet meer bovenop tot een uur of drie in de middag. Ga eens na of je lunch niet te veel koolhydraten bevat. Op korte termijn geven koolhydraten en suikers energie, maar daarna krijg je een enorme suikerdip. Probeer brood eens te laten staan en kies tijdens de lunch voor een groentewok of een soep.

3. lichaamsbeweging

Meer lichaamsbeweging? Daar wordt je toch juist moe van? Juist niet. Door regelmatig te sporten verbeter je je conditie. Op lange termijn heb je een beter uithoudingsvermogen en daarom ben je minder moe.

4. Veel water drinken

Als je te weinig water drinkt, kun je ook ontzettend moe worden. Je lichaam bestaat namelijk voor het grootste deel uit water. Aanbevolen wordt om zeker anderhalf tot twee liter water per dag te drinken.

5. Mediteren

Mediteren is een uitstekende manier om je hoofd even rust te geven of leeg te maken. Als je moe bent, kan het verleidelijk zijn om voor de buis te gaan hangen. Dit is niet slim, omdat Of train je hersenen op een andere manier. Probeer eens een puzzel zoals een Sudoku om je hersenen te stimuleren.

6. Yoga

Als je voelt dat je moe wordt, kun je in plaats van koffie ook eens een yogaoefening doen. Dit zorgt ervoor dat je bloed weer rond begint te pompen en dat geeft weer een energie boost om de middag door te komen zonder cafeïne.

7. Doe een dutje

Slapen als de baby slaapt, ze zeggen het niet voor niets. Je hebt ongetwijfeld duizend andere dingen te doen op het moment dat de baby gaat slapen, maar als het echt tegen zit neem dan een dutje. Die stapel was die wacht wel even. Het is belangrijker dat jij een vrolijke, uitgeruste moeder bent.