Weer meer geweldplegers in het OV, NS vraagt overheid weer om maatregelen

NS-medewerkers hebben in het afgelopen jaar meer te maken gehad met agressie en geweldsincidenten. In 2022 ging het om 965 incidenten, meldt de vervoerder. Een jaar eerder waren dat er 744. Medewerkers werden in de meeste gevallen bedreigd, bespuugd of lichamelijk mishandeld.

Het aantal meldingen van agressie tussen reizigers is in 2022 ook sterk toegenomen. Van 2296 meldingen in 2021, naar 3144 meldingen in 2022. In bijna 1700 gevallen ging het om onenigheid.



NS is klaar met geweldplegers, wil dat overheid haast maakt met maatregelen https://t.co/DZUxeWEEwy — NS online (@NS_online) February 17, 2023

Nasleep coronacrisis een van de oorzaken

De grootste aanleiding voor geweld voor reizigers was het aanspreken op de huisregels en het controleren van het vervoersbewijs. 220 NS-medewerkers liepen bij deze incidenten letsel op, 34 keer meer dan in het jaar ervoor.

De nasleep van de coronacrisis noemt de NS als één van de oorzaken van het toenemende geweld: „Mensen gingen weer massaal op pad, ook met de trein. Festivals, concerten en voetbalwedstrijden zorgden voor soms uitbundige reizigers. Tegelijkertijd zagen we andere problemen en onzekerheden groeien. Groter wordende tegenstellingen en spanningen in de samenleving, toename van migranten en een dalend vertrouwen in instanties en de overheid.”

NS stelt extra maatregelen in

Het afgelopen jaar heeft de NS daarom extra maatregelen ingesteld om de overlast te verminderen. Zo begon de vervoerder in juli met het live meekijken in treinen op specifieke trajecten met overlast. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst mogelijk wordt in alle treinen. Daarnaast kunnen NS-medewerkers sinds oktober sneller een boete uitschrijven en kan de NS-meldkamer op een afstand medewerkers ondersteunen.

Op enkele locaties zag de NS zich echter samen met ProRail genoodzaakt om zwaardere maatregelen te nemen, zoals het sluiten van een stationsingang op station Nijmegen waar vaak misbruik van poortjes was. Op verschillende stations zoals Weert, Rotterdam Centraal en Amsterdam Centraal zette de NS zelfs beveiligers met honden in en begin dit jaar is er gestart met een permanente ingangscontroles op het station Maarheeze. De NS neemt dit soort maatregelen als blijkt dat meer nodig is dan de extra inzet van veiligheidspersoneel, gericht cameratoezicht en incidentele controles.

NS vraagt steun van de overheid

Maar de NS pleit voor nog meer maatregelen en heeft daarvoor steun nodig van de overheid. „Als ov-bedrijf kunnen we dit niet alleen”, stelt de vervoerder. Zo wil de NS de identiteit van de geweldplegers kunnen controleren. Ook wil de vervoerder de mogelijkheid hebben om overlastgevers die zich zonder paspoort in Nederland bevinden, te kunnen identificeren. Dit zou de politie moeten ontlasten, escalatie moeten voorkomen en ervoor zorgen dat personen zich moeten verantwoorden voor hun gedrag.

Maar het gaat niet alleen om overlast, benadrukt de NS. Ook crimineel gedrag zoals het hebben (steek)wapens en bagagediefstal is een groeiend probleem. Dit zijn situaties waar NS-medewerkers niet op kunnen én mogen handhaven. De vervoerder wil daarom in gesprek met het ministerie, de gemeente en de politie over hoe zij samen het crimineel gedrag in het openbaar vervoer beter aan kunnen pakken.