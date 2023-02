Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Contant geld liggen? Dit is hoe veel (weinig, eigenlijk) je inboedelverzekering vergoedt

In Nederland kan er een fors bedrag belastingvrij worden gespaard. In 2023 werd dat bedrag verhoogd tot 57.000 euro. En mocht je vanwege de lage spaarrentes overwegen je spaargeld thuis contant in een oude bank te bewaren, dan is het misschien slim die afweging opnieuw te maken. Niet alle inboedelverzekeringen vergoeden namelijk contant geld.

Met ingang van 2023 zijn er behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd als het gaat om belastingvrij sparen en bijvoorbeeld lagere inkomstenbelasting. Het bedrag dat je contant thuis mag bewaren zónder dit op te geven bij De Belastingdienst, is verhoogd van 560 euro per persoon in 2022 naar 596 euro in 2023.

Verzekeren van contant geld

Hoewel de spaarrentes stijgen, zijn er nog altijd spaarders die het liefst hun geld zelf in bewaring nemen. Of jij je spaartegoeden nu bewaart in de spaarvarkens van je kinderen of in een oude sok; boven een bedrag van 596 dien je het spaargeld mee te nemen in de jaarlijkse belastingaangifte.

Of het verstandig is om enorme spaarbedragen thuis te bewaren, is twijfelachtig. Verzekeraars in Nederland – en dan hebben we het specifiek over de inboedelverzekering – dekken geld en ‘geldswaardige papieren’ tot een maximaal bedrag van 1.500 euro.

Daarnaast wordt door verzekeraars Lemonade en FBTO (bij een basispolis) contant geld niet vergoed. Geldswaardig papier wordt in de polis van Nationale Nederlanden gedefinieerd als: “… alle papier, maar ook plastic waaraan in het maatschappelijk verkeer een geldwaarde wordt toegekend, zoals postzegels, cadeaubonnen, tegoedbonnen, loten, opgewaardeerde pasjes en niet op naam gestelde toegangskaarten.”

Dit vergoedt de inboedelverzekering

Een overzicht per verzekeraar.

Verzekeraar Basispolis Uitgebreide polis a.s.r. 500 euro 500 euro Aegon 500 euro 1250 euro Allianz Direct 1250 euro 1250 euro ANWB 1250 euro 1250 euro Centraal Beheer 1250 euro 1250 euro De Goudse 1500 euro 1500 euro Ditzo 500 euro 500 euro FBTO 0 euro 1250 euro HEMA 1000 euro 1000 euro InShared 1250 euro 1250 euro Klaverblad 250 euro 1000 euro Lemonade 0 euro 0 euro Nationale-Nederlanden 250 euro 250 euro SNS 1250 euro 1250 euro Unigarant 750 euro 750 euro Verzekeruzelf.nl 600 euro 600 euro ZLM Verzekeringen 500 euro 500 euro

Mocht je thuis dus enorme spaarvarkens hebben staan, houd er dan rekening mee dat de verzekeraar na bijvoorbeeld inbraak dit bedrag aan contant geld tot een maximale waarde van 1.500 euro vergoedt.

Minder (grote) cash aankopen

Er staat dit jaar nog meer veranderingen omtrent geld op het (politieke) programma. Om witwaspraktijken in Nederland te beperken, is er op 21 oktober 2022 een wetsvoorstel ingediend. Met dat voorstel worden aankopen met contant geld van boven de 3000 euro in Nederland verboden. Tot ingang van deze nieuwe wet was het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om aankopen tot 10.000 euro in contanten af te rekenen. Op 16 februari wordt er meer duidelijk over de vervolgstappen voor het wetsvoorstel en op 23 februari 2023 wordt er verder over de wet vergaderd.