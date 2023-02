Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

4 veel gemaakte fouten tijdens push-ups, met ademhaling op nummer één

Push-ups behoren tot de populairste fitnessoefeningen. Hoewel opdrukken simpel lijkt, doen veel mensen het verkeerd. Let op deze veelgemaakte fouten en begin met je ademhaling.

Met een push-up train je met name je borstspieren en triceps (armspieren). Maar ook veel andere spiergroepen zijn betrokken bij de oefening. Om blessures te voorkomen en de oefening zo optimaal mogelijk uit te voeren, moet je opletten dat je niet deze vier veel gemaakte fouten maakt.

Veel gemaakte fouten tijdens het opdrukken

De meest gemaakte fout is nummer 1 in dit rijtje, en heeft te maken met je ademhaling. Maar let ook op die andere drie punten.

1. Verkeerd ademhalen

De meest gemaakte fout tijdens het opdrukken, en het doen van andere sportoefeningen, is op een verkeerde manier ademhalen. Het is belangrijk om je adem niet in te houden en op het juiste moment in en uit te ademen. Zo krijgen je spieren voldoende zuurstof en voorkom je vermoeidheid van de spier.

Je kunt je ademhaling zelfs gebruiken om net iets sterker te zijn tijdens het uitvoeren van push-ups. Wanneer je uitblaast tijdens het moeilijkste deel van de oefening, als je weer terug omhoog gaat naar de beginpositie, kun je misschien wel een (paar) keer extra opdrukken. Ezelsbruggetje tijdens het opdrukken: uitademen tijdens het uitstrekken, inademen tijdens het inzakken. Lees in dit artikel meer.

2. Handen te ver naar voren

Een veel gemaakte fout tijdens het opdrukken: het te ver naar voren zetten van je handen. Dit kan ongewenste belasting van andere spieren en gewrichten veroorzaken. Belangrijk is dat je jouw handen recht onder je schouders op de grond zet. Dit geldt zowel voor het begin van de push-up, met bijna gestrekte armen, als wanneer je met je met je neus de grond aantikt. Probeer je core aan te spannen tijdens het uitvoeren, om je lichaam goed in balans te houden.

3. Heupen te laag tijdens push-ups

Met het aanspannen van je core moet je opletten dat je heupen op gelijke hoogte met je schouders zijn. Je moet jezelf voordoen als een soort plank. Als je jouw heupen lager houdt, en je een holle rug hebt, worden je buikspieren tijdens het opdrukken niet of minder gebruikt om je lichaam te stabiliseren.

4. Ellebogen naar buiten

Als je push-ups doet met je ellebogen te ver naar buiten, kun je schouderpijn krijgen. Belangrijk is om je ellebogen kort langs je lichaam te houden. Naast dat je hierdoor minder kans hebt om een blessure op te lopen, isoleer je zo beter de borstspier tijdens het uitvoeren van push-ups.