De grootste spinning-marathon ooit, geld gaat naar kankeronderzoek

Heb je zin om te fietsen zonder tegenwind en meteen iets doen voor het goede doel? Dan is het mega-evenement Spin for Life vast iets voor jou. Op donderdag 23 maart staat de happening te gebeuren. De opbrengst, gemikt wordt op een half miljoen euro, gaat naar onderzoek naar kanker.

Spin for Life wordt ‘de grootste spinning-marathon’ ooit genoemd. De fietsen in de sportschool-marathon is een initiatief van Fight Cancer, SportCity, SLAM! en Global Media & Entertainment. Mediahuis, waar Metro onder valt, is een van de supporters van Spin for Life.

Acties als Spin for Life zijn nodig

Onderzoek naar kanker is en blijft broodnodig. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bracht afgelopen najaar nog naar buiten dat in ons land over tien jaar 1,4 miljoen mensen aan kanker lijden. Op dit moment zijn dat er zo’n 800.000. De opbrengst van Spin for Life is voor onderzoek naar preventie én genezing van de ziekte met doodsoorzaak nummer één. In dit geval is dat onderzoek speciaal gericht op jongvolwassenen.

Fight cancer en de aangesloten partners willen duizenden mensen mobiliseren en inspireren om in een van dertig deelnemende SportCity-clubs op 23 maart tussen 16.00 en 00.00 uur op de fiets te springen en te spinnen. De gebeurt dan op de opzwepende beats van radiostation SLAM! en zo draag je hopelijk via sponsoring bij aan een half miljoen euro.

Iedereen kan meedoen

Op het moment van schrijven kent Spin for Life 679 deelnemers, 8 businessteams en bijna 3.500 donateurs. Daar kunnen nog veel meer enthousiastelingen bij (ja, Metro-mensen draaien ook de trappers rond). Wil je ook meedoen? Informatie vind je hier. Iedereen kan deelnemen, ook als je geen abonnementhouder van SportCity bent.

Naast het fietsen voor het goede doel, moet de actie ‘één groot gezellig Spin for Life-feestje’ worden. Televisieman Tim Senders is als presentator op locatie Wibautstraat in Amsterdam te vinden. Hij verbindt alle locaties met elkaar via een livestream.

Countdownweek Spin for Life

SLAM! houdt voorafgaand vanaf 20 maart een Countdownweek. DJ’s van de zender houden samen met tientallen bekende gasten een spinningfiets draaiende. Zo wordt in de radiostudio ook al geld opgehaald.

SLAM! verzorgt voor radioluisteraars ook een live-uitzending op de eventdag zelf. SportCity-clubs in het hele land, van Groningen tot aan Amsterdam en Maastricht, zetten de deuren open. Alle locaties vind je hier, informatie over het kankeronderzoek is hier te lezen.