Omscholen tot ander beroep? Wellicht krijg je in bepaalde sectoren straks vergoeding

We kampen in Nederland met personeelstekorten in verschillende sectoren. Onder meer onder technici, leraren en zorgmedewerkers zijn grote tekorten. Maar wat als je nu een duwtje in de rug krijgt om je tot deze beroepen om te scholen? Het kabinet overweegt namelijk een vergoeding voor zij-instromers.

Je laten omscholen is nu niet bepaald gemakkelijk. Je moet terug in de schoolbanken en stapt van een werkend bestaan, inclusief salaris, over op een onzekere financiële periode. Reden genoeg voor veel mensen om omscholing niet te overwegen.

Kabinet overweegt vergoeding bij zij-instromers

Want waar haal je een inkomen vandaag als je op school zit? Tegenwoordig wordt de opleiding voor veel zij-instromers bekostigd. „Maar je hebt wel een inkomensachteruitgang”, legt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) uit. En daar wil het kabinet iets aan doen. Van Gennip wil hierover in gesprek met werkgeversclubs en vakbonden. De komende maanden moet duidelijk worden of zo’n plan betaalbaar en wenselijk is.

Maar waar haal je in een tijd van crisissen en geldzorgen daarvoor geld vandaan? Daar is nog niet alles over duidelijk, maar Van Gennip is optimistisch. Als er geld beschikbaar zou komen voor zij-instromers, dan hebben we volgens haar „echt wat in handen”.

Omscholen aantrekkelijk maken

Het kabinet worstelt al maanden met de krapte op de arbeidsmarkt. Hoewel de tekorten iets afnemen, blijft er een grote vraag naar werknemers in bepaalde sectoren. Juist belangrijke sectoren als de energiebranche en de digitale sector kampen met grote tekorten. Het kabinet opperde daarom eerder al een voltijdsbonus en kijkt naar meer onorthodoxe maatregelen.

Overigens werd eerder ook bekend dat mbo’ers in bepaalde sectoren inmiddels meer verdienen dan sommige hbo’ers. Vooral mbo’ers die voor een richting in de techniek kiezen, plukken daar inmiddels de vruchten van. Zij verdienen anderhalf jaar na hun opleiding een hoger bruto-uurloon dan menig hbo’er. Maar ook verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs verdienen meer dan hbo-opgeleiden. Als het kabinet dan ook financieel tegemoet komt bij omscholing voor dit soort opleidingen, wordt wellicht een plan als zij-instromer een stuk aantrekkelijker.