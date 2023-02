Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Doe normaal!’ 10 dingen die ouders doen waarvoor puber zich doodschaamt

„Doe normaal!” Hoeveel je puber ook van je houdt, hij schaamt zich regelmatig rot voor de ouders. Al helemaal in de puberteit. Want ja, je kind moet natuurlijk wel om zijn imago denken, en daar helpen deze dingen niet bij.

Waarvoor je puber zich schaamt

Dit zijn tien dingen waarvoor je puber zich doodschaamt als jij ze doet (opgesteld door ervaringsdeskundigen, Metro‘s collega’s van JM Ouders).

1. De lolbroek uithangen

Komen de vriendjes van je kind langs; gezellig! Maar probeer vooral niet de grappige ouder uit te hangen. Hoe geestig je ook bent; je kind zal er op dat moment niet om kunnen lachen.

2. ‘Cool’ praten

„Vet joh, een 8 voor wiskunde” of „Echt faya dat je niet op tijd thuis was” tegen je kind zeggen. Niet doen. Laten we eerlijk zijn, het is al geen gehoor als onze kinderen zo praten, laat staan als wij dit zelf doen.

3. Getagd!

Die schattige foto van je kind toen hij pas 3 was of die gekke foto van hem van afgelopen vakantie posten op Instagram; hij gaat het je niet in dank afnemen. Zeker niet als je je zoon of dochter ook nog tagt zodat alle vrienden het zien.

4. Die hippe shawl van je dochter lenen

Kleding van je ouders lenen, kan nog wel. Maar je moeder die iets van jou leent… „Doe normaal! Daar ben je veel te oud voor!”

5. Keihard meezingen

Heel hard meezingen in de auto is al behoorlijk gênant. Of je nou een beetje kunt zingen of niet; dit doen in het bijzijn van vriendjes… Je kind zal er nauwelijks overheen komen.

6. Hand in hand lopen

Gelukkig kruipen veel pubers nog wel eens op schoot of pakken ze je hand vast op straat. Maar alleen als niemand het ziet. Neem dus geen enkel risico en laat het aan je kind over of hij hand in hand wil lopen.

7. Losgaan op een feestje

Hoe gezellig je het ook vindt, probeer je een beetje in te houden op die familiereünie of verjaardag. Als je met je vrienden een dansje wilt wagen als de kinderen in bed liggen; prima. Maar lekker gek dansen met je kind in de buurt. „Mam, pleas...!”

8. Z’n koosnaampje gebruiken

Of je kind zijn koosnaampje nou Knuffel, Boef of Beer is, zijn vriendjes hoeven dit niet te weten. Bewaar dit liever voor momenten thuis met het gezin.

9. Ouders die klef doen

Natuurlijk is je zoon of dochter blij dat zijn ouders van elkaar houden, maar hij hoeft het bewijs echt niet te zien. En elkaar kussen waar zijn vriendjes bij zijn; ben je gek geworden? Oude mensen die kussen: „Jak!”

10. ‘Dag schat’ Smak!

Heel lief dat je je kind naar school brengt als het regent, maar vol voor de ingang parkeren en dan ook nog een dikke zoen geven; hij gaat er niet blij van worden (als je dit thuis doet zonder vriendjes erbij, dan mag het laatste uiteraard wel. Graag zelfs!).