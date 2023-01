Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kort lontje? Dragen van smartwatch kan woedeaanval voorkomen

Wie last heeft van een kort lontje, doet er misschien goed aan om een smartwatch te dragen. Dat kan een woedeaanval voorkomen, merken ze bij ggz-instelling Arkin, waar agressieve jongeren met een strafblad zich via smartwatches leren te beheersen. Het apparaat trilt wanneer spanning in het lijf oploopt en een woedeaanval opkomt, meldt Trouw.

In een artikel dat vandaag is gepubliceerd, staat een interview met Milan (niet zijn echte naam). Hij is onder behandeling bij de Amsterdamse ggz-instelling Arkin. Daar doen ze aan biocueing, een vorm van behandeling waarbij technologische snufjes je signalen geven over wat er in jouw lichaam aam de hand is.

Technologie die daar bij uitstek voor geschikt is, is de smartwatch. Die houdt onder meer de hartslag in de gaten. Als die hoog oploopt, worden patiënten bij Arkin via trillingen en meldingen op de telefoon gewaarschuwd, schrijft de krant. Let op: de spanning in je lichaam stijgt, krijgen ze dan te zien.

‘Door het horloge wist ik dat het de verkeerde kant opging’

Milan is een van de agressieve jongeren die zo’n slim horloge draagt. Hij heeft het apparaat op het moment van schrijven zeventien dagen om zijn pols hangen en hij is onder de indruk. Zo haalt hij een moment aan dat hij met zijn zus over zijn vriendin sprak. Met die vriendin botst hij de laatste tijd flink. Reden voor een flinke woedeaanval dus, ware het niet dat de smartwatch hem op een mogelijke uitbarsting wees.

Trouw citeert: „Ik zei: dat wijf moet echt even uit mijn buurt blijven. Op een boze toon, maar niet zo erg dat ik niet meer kan nadenken, foute dingen doe. Toch ging dat horloge af. Dus vóór de uitbarsting wist het ding al dat het de verkeerde kant met me opging.”

Smartwatch laat patiënten beter aanvoelen wanneer spanning oploopt

De techniek wordt niet alleen bij mensen met agressieproblemen ingezet. Ook vindt de behandeling steeds meer zijn weg bij mensen met bijvoorbeeld autisme of persoonlijkheidsstoornissen. „Het maakt patiënten bewust van wat er in hun lichaam gebeurt en wat ze voelen”, verklaart een psycholoog van Arkin de werking van het horloge bij jongeren als Milan.

„De meesten komen uit gezinnen met veel problemen en hebben nooit geleerd om gezond met emoties om te gaan. Zelf zeggen ze vaak dat ze ineens ontploffen, dat ze in een split second van 0 op 100 zitten, maar in de tussentijd gebeurt er van alles in je lijf, waar de spanning langzaam oploopt”, zegt psycholoog Annemieke ter Harmsel tegen de krant.

Uit haar promotieonderzoek naar de inzet van de smartwatch blijkt dat driekwart van de deelnemende patiënten „beter aanvoelt wanneer de spanning oploopt”. Door dat inzicht vermindert het agressieve gedrag, legt ze uit. Al vindt iedereen het soms nog wel lastig om naar dat inzicht te handelen.

Volledig losgaan in een ‘woedekamer’ blijkt niet zo handig voor woedebeheersing

Overigens is niet iedereen overtuigd van ‘biocueing’. Anderen zweren erbij dat vooral dingen slopen erg oplucht. Denk aan een badkamer kort en klein slaan, volledig losgaan in een woonkamer of servies tegen de muur smijten in zogenoemde ‘woedekamers’. Metro schreef eerder over dit fenomeen en waarom dit toch niet zo’n handige methode blijkt om van je woede af te komen.