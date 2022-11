Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mysterieuze flessenpost gevonden op station Leeuwarden: ‘Historisch Cluedo’

Er is flessenpost gevonden op een wel heel onwaarschijnlijke plek: niet in het water, maar op het spoor. Dat laat Spoorbeheerder ProRail weten. Bij de renovatie van het station van Leeuwarden is een fles met briefjes uit 1891 opgedoken. Daarop staat een boodschap die archeologen erg aan het denken zet.

Er hangt een groot mysterie om de fles heen, vanwege de vindplaats.

Opgedoken door renovatie

Momenteel wordt gewerkt aan de renovatie van de perronkappen in Leeuwarden. Deze zijn gebouwd in 1891 en zijn daarom toe aan renovatie en verbetering. Nu blijkt dus dat in hetzelfde jaartal als de bouw van de perronkappen ook een mysterieuze fles is achtergelaten in de kappen. De namen van drie postbodes en een conducteur staan in een sierlijk handschrift geschreven op oude papiertjes die in de fles zaten.

Jerry Huisman, archeoloog bij ProRail, is meer te weten te komen over de fles. „De fles is in de periode 1825 tot 1900 gemaakt. Op een van de briefjes staat de naam van Arnoldus ten Hulscher, die als Rijksbrievenbesteller werkte in Leeuwarden. Op dit briefje staat ook een datum, 25 november 1891. De handtekening van Arnoldus op het briefje is hetzelfde als zijn handtekening op een trouwakte van 18 mei 1881. Er is dus geen twijfel over mogelijk dat dit inderdaad flessenpost is uit 1891.”

De andere drie namen blijken van postbezorgers te zijn geweest: Lieuwe Brameijer, Rudolf Affolter en J. Postema.

Mysterieuze zaken, volgens ProRail

Huisman noemt het een soort historisch Cluedo. Er hangt namelijk een mysterie omheen. „Vier mannen hebben hun namen op papier gezet, met een datum erbij. Daarna zijn de papieren doelbewust in een fles gestopt, afgesloten en ingemetseld. We weten alleen nog niet waarom ze dat hebben gedaan. Als de fles niet op zo’n obscure plek gevonden was, zou je kunnen denken dat iemand gewoon een lege fles bij zich had en hem ergens had weggegooid, maar dat is hier dus niet het geval.”

Hij roept mensen die meer informatie hebben over deze actie op zich te melden bij ProRail. Het bedrijf sluit zich daarbij aan. ProRail heeft namelijk een oproepje geplaatst met daarin de vraag of mensen die meer denken te weten over deze briefjes, contact op willen nemen.