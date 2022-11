Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het beste tijdstip om de liefde te bedrijven, volgens de wetenschap

De meeste mensen bedrijven de liefde in de avond, nacht of ochtend. Praktisch, want dan ben je bij elkaar en lig je toch al in bed, maar is dit ook het beste tijdstip voor seks?

Je voelt hem al aankomen: voor of na het slapen is niet voor iedereen het beste moment voor seks. Althans, als we de wetenschap mogen geloven.

Beste voor seks volgens onderzoek

Slaapexpert Dr. Paul Kelley van de Oxford University deed onderzoek en zocht uit op welke tijdstip je nou het best seks kunt hebben. Daarbij lag de focus op het lichaam. Kelley is jarenlang bezig geweest met het analyseren van onze innerlijke klok. Met deze uitkomsten heeft hij voor twintigers, dertigers en veertigers bepaald wat het beste moment is om de liefde te bedrijven.

Twintigers

Uit het onderzoek blijkt dat voor twintigers 15.00 uur ‘s middags het piekmoment is. Op dit tijdstip hebben zij een energiepiek en komen dan pas écht in de mood. Al weten we natuurlijk allemaal dat iedereen in zijn twenties niet veel moeite hoeft te doen om in de stemming te komen voor seks. Niet echt praktisch misschien, maar misschien vergemakkelijkt het thuiswerken van tegenwoordig de boel.

Dertigers en veertigers

Ook onderzocht Dr. Paul Kelley wat voor dertigers en veertigers het beste tijdstip is om seks te hebben. En daarin zit een bijzonder verschil, wat het voor bepaalde relaties wellicht wat gecompliceerd maakt. Voor dertigers is 08.20 uur ‘s ochtends het piekmoment en voor veertigers is dat 22.20 uur. Tja, wat is wijsheid als je als dertiger een relatie hebt met een veertiger of andersom? Nou dat antwoord kan heel simpel zijn: probeer het gewoon beide. Kan geen kwaad.

Opstaan en naar bed gaan

Uit ditzelfde onderzoek bleek dat 09.30 uur het beste tijdstip voor twintigers is om op te staan. Krijg je altijd commentaar van dertigers? Dat is niet zo gek. Hun ideale tijdstip om op te staan is 08.10 uur. Die van veertigers is overigens nog een stukje eerder, 07.50 uur.

En naar bed? Voor twintigers is dat 01.00 uur, voor dertigers 23.40 uur en voor veertigers 23.30 uur. Voila, je dagritme is uitgestippeld vanaf nu. En we zouden zeggen: hou je vooral niet te dwangmatig vast aan het beste tijdstip voor seks.