Vast in een dagelijkse sleur? ‘Doorbreek vastgeroeste routines’

Opstaan, social media checken, werken, boodschappen doen, koken, televisie kijken, slapen. Je kent het wel, zo’n dagelijkse sleur die zich week na week lijkt te herhalen. Echt goed voor de mentale gezondheid is het niet, maar wat kun je doen om de dagelijkse routines te doorbreken?

Wij mensen gaan heel lekker op routine. Dat beaamt ook psychotherapeut Hannah Martin aan onze Britse Metro-collega’s. Die routines geven ons zekerheid en veiligheid en dat vindt ons brein lekker. Ze verlagen de druk om beslissingen te nemen en te veranderen. Daarnaast werken ze om beter te slapen, verminderen ze angst en verbeteren zelfs ons humeur, aldus Martin. Ook Ngozi Cadmus, therapeut en deskundige op het gebied van mentale gezondheid, legt uit dat routines stabiliteit bieden in onze onvoorspelbare en onzekere wereld. En volgens psychiater Eric Berne zijn routines het middel om verveling te vermijden. Kortom, niet zo gek dat we waarde hechten aan structuur in onze dag.

Te stevig vasthouden aan routines?

Maar wanneer men zich strikt en geforceerd vasthoudt aan routines, verandert dit uiteindelijk in een gewoonte en wordt het leven voor een mens uiteindelijk voorspelbaar. Deskundigen benadrukken de balans tussen routine en vrijheid en het belang om af en toe de touwtjes te laten vieren. Maar hoe creëer je een flexibele routine?

Volgens psychotherapeut Martin zorgen diepgewortelde routines ervoor dat je wellicht nieuwe uitdagingen of relaties over het hoofd ziet. „Of je mist andere mogelijkheden om te groeien”, vertelt ze. Daarnaast waarschuwt Martin dat vastgeroeste routines uiteindelijk ook angstgevoelens kunnen vergroten. „Want wat gebeurt er als iets je routine verstoort?” Therapeut Cadmus legt uit dat er binnen strakke schema’s en planningen weinig ruimte is voor „nieuwsgierigheid, opwinding en ontzag” en daar ligt de automatische piloot-stand op de loer.

Veranderingen buiten comfort zone

Want Martin benadrukt dat emotionele groei en veerkracht voortkomen uit het proberen van nieuwe dingen. „En daarbij ook omgaan met mislukkingen.” De psychotherapeut raadt dan ook aan om jouw eigen routines eens onder de loep te nemen en een aantal vragen aan jezelf te stellen. Van welke routines geniet je dagelijks? Je eerste kop koffie in de ochtend of wellicht een uurtje sporten op woensdagmiddag? Volgens Martin is het raadzaam om om je af te vragen wat je bij welke routine voelt en wat ze je opleveren in het leven.

En daar komt het: „Als een routine beperkend voelt of als je in paniek raakt bij het idee dat je de routine mist, is het wellicht tijd om de routine te herzien.” De psychotherapeut moedigt dan ook aan om routines af en toe aan te passen of zelfs volledig te schrappen. Ontnemen jouw routines kansen? Ben je te comfortabel of belemmert het persoonlijke groei, nieuwe relaties of talenten? Dan kan het volgens Martin waardevol zijn om nieuwe ervaringen op te doen. „Buiten je comfortzone.”

‘Gezonde’ routines

Met volgende routines zit je eigenlijk nooit fout:

Lichaamsbeweging en actief blijven op dagelijkse basis

Hydrateren

Genoeg slapen

Pauze nemen

Een uitgebalanceerd voedingspatroon

Realistische doelen stellen

Bewust zijn van je gevoelens en gedachten (ook als het ongemakkelijk of moeilijk voelt)

Bereid je voor op uitdagingen (maar houd je niet te veel bezig met zaken waar je geen controle over hebt)

Contact met vrienden en familie

Tijd vrijmaken voor activiteiten waar je plezier uit haalt

Martin benadrukt dat je niet akkoord hoeft te gaan met het ‘dit is het’-gevoel. Als iets je niet gelukkig maakt of geen voldoening geeft, kun je het beter veranderen. „Denk na over je mentale gezondheid en wat je nodig hebt om gezond en gelukkig te zijn en bouw daar je routines omheen. Kies activiteiten die je helpen fysiek fit en gezond te blijven, activiteiten die je helpen je geest tot rust te brengen en te kalmeren en activiteiten die je uitdagen en voldoen aan je sociale behoefte”, aldus de psychotherapeute. „Beschouw je week in plaats daarvan als een verzameling van zowel routinematige als willekeurige ervaringen en ontwerp bewust het leven dat je wilt.”

Tips om dagelijkse sleur op werk te doorbreken

Vastzitten in de routines is ook niet bevordelijk voor de creativiteit, wat ook kunstenares Furrah Syed beaamt. Zij heeft ook nog een aantal tips om de dagelijkse sleur te doorbreken:

Selecteer zorgvuldig met wie je wel en niet wilt werken

Houd oog voor nieuwe en boeiende projecten

Omarm nieuwe uitdagingen

Plan dagen in om te maken of te creëren. Steeds op een andere dag of dagdeel

Houd je brein wakker door soms de boel op het laatste moment te veranderen. Dat daagt uit tot het vinden van oplossing vanuit een ander perspectief.