Deze formule laat zien hoeveel water je per dag moet drinken

Het wordt warmer en warmer in Nederland. Genoeg water drinken, dus. Want dat is gezond. Gastblogger Bas van Beest, healthy lifestyle coach en ondernemer achter Slim Living, legt uit waarom hydrateren zo belangrijk is en hoeveel je per dag naar binnen moet gieten.

We weten allemaal wel dat water een van onze belangrijkste benodigdheden is. Sterker nog, zonder H2O kun je maar een paar dagen overleven. Dat is natuurlijk wel heel extreem, maar er zijn genoeg mensen die te weinig drinken. Waarom is genoeg water drinken zo belangrijk voor je lichaam? En wat is de link met afvallen?

Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Met name onze spieren (65-75 procent) en ons bloed zijn hier verantwoordelijk voor. Hierdoor speelt water in ons lichaam een belangrijke rol. Ten eerste zorgt water ervoor dat de afvalstoffen in je lichaam worden afgevoerd. Ook stimuleert het je stofwisseling enorm.

Afvallen, aankomen en je brein

Bij een gezond persoon kan de stofwisseling zelfs tot 30 procent toenemen door meer en op een betere manier te drinken. Perfect voor mensen die willen afvallen. Je zult dit verschil ook al snel merken. Water heeft daarnaast veel invloed op de werking van je brein. Dit is logisch als je bedenkt dat ongeveer 80 procent van de hersenen uit vocht bestaat. Je reactiesnelheid is dan ook veel beter als je goed gehydrateerd bent. Allerlaatst voorkomt het drinken van water vermoeidheid en hoofdpijn. Naast dat je er met één glas voor kunt zorgen dat je uit je middagdipje komt, kan ditzelfde glas er ook voor zorgen dat je alerter bent. Essentieel voor tijdens werk dus. Een klein beetje uitdroging kan er al voor zorgen dat je moeite krijgt met focussen.

Water bevat natuurlijk geen calorieën, hierdoor hoef je niet bang te zijn dat je vetpercentage stijgt. Maar je lichaamsgewicht zou er wel wat van kunnen stijgen. Omdat dit extra gewicht uiteindelijk weer volledig wordt afgevoerd, zal dit altijd tijdelijk zijn.

Hoeveel water moet ik per dag drinken?

Een richtlijn voor de hoeveelheid water die wij jou adviseren te drinken, kun je bereken met de formule van Charles Poliquin. Hij is een gerenommeerde en wereldbekende fitnesstrainer en adviseert deze formule aan te houden:

Je lichaamsgewicht x 0,44 gedeeld door 10 aan liters water.

Voorbeeld: ik weeg 80 kilo, dus 80 x 0,44 : 10 = 3,5 liter per dag.

Tips

Zorg dat je een flinke waterfles hebt van bijvoorbeeld één liter en vul deze drie keer per dag, zodat je jezelf goed blijft hydrateren.

Start de dag met 3 glazen. Dit zorgt voor een heel goede start van je dag.

Zet een water-reminder in je telefoon om jezelf te helpen herinneren.

Ik persoonlijk raak altijd een beetje uitgekeken op water na dit een hele dag te drinken. Gooi er vooral wat fruit, komkommer, of kruiden zoals munt in, om het wat interessanter te maken.

Bezig met afvallen? Drink een of twee glazen voor het eten. Hierdoor krijg je sneller een verzadigd gevoel, eet je minder en verlies je makkelijker gewicht.

Dus, hoeveel water heb jij vandaag al gedronken? Proost!

