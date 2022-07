Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel uur lichaamsbeweging heb je per week nodig om langer te leven

Dat bewegen gezond is, dat is niks nieuws. Maar beweging of sporten verlengt ook je levensduur. Wanneer een mens een minimaal aantal uur per week beweegt, verkleint dit de kans op vroegtijdig overlijden. Uit onderzoek is gebleken hoeveel uur dat precies is.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concludeert dat een ‘gezond persoon’ zo’n 150 tot 300 minuten per week aan matige lichaamsbeweging doet of kiest voor 75 tot 150 minuten krachtige inspanning per week. Maar volgens nieuw onderzoek heeft jouw levensduur baat bij meer dan de aanbevolen hoeveelheid beweging. Sport of beweeg je meer dan het bovengenoemde aantal minuten, dan is de kans dat je ouder wordt, groter.

Hoeveel uren lichaamsbeweging per week?

Voor de studie namen onderzoekers 116.000 volwassenen onder de loep. Zij publiceerden hun onderzoeksresultaten in The American Heart Association journal. Voor het onderzoek beantwoordden deelnemers dertig jaar lang vragen over lichaamsbeweging. De wetenschappers zochten daarin naar een verband naar de mate van beweging en sterftecijfers.

Mensen die 150 tot 300 minuten per week intensieve inspanning deden of 300 tot 600 minuten matige inspanning deden, of een mix van deze twee, hebben de minste kans op vroegtijdig overlijden. Wat neerkomt op zo’n 2,5 tot 5 uur per week intensief sporten of 5 tot 10 uur per week matig bewegen.

Meer sporten betekent langer leven

Onder matige beweging valt onder meer een wandeling, het maaien van het gras of een potje dubbeltennis. Onder intensieve beweging valt joggen, voetballen of kickboksen. Het onderzoek onderbouwt daarmee de richtlijnen van de WHO, maar er valt volgens de onderzoekers meer uit te halen. Want meer beweging, betekent volgens hen meer kans op langer leven. Overigens bleek uit ander onderzoek dat slechts 11 minuten sporten op een dag al verschil maakt qua levensduur.

