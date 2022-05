Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slaaptekort funest voor je seksleven: ‘Overweeg apart slapen in een relatie’

Onze slaap is heilig, we verlangen altijd wel naar meer. Maar het heeft ook een belangrijke rol in onze relaties, blijkt uit onderzoek. Een slaaptekort is funest, ook voor de seks. En hoewel er een behoorlijk stigma omheen hangt, kan apart slapen jouw seksleven met je partner juist verreiken.

Gedragswetenschappers en schrijfster Dr. Wendy Troxel bestudeerde de afgelopen vijftien jaar de slaapgewoonten van de mens en keek daarbij ook naar de overeenkomsten bij koppels. Ze legt aan de BBC uit dat een slaaptekort invloed heeft op een hoop zaken in jouw relatie. Zo word je sneller chagrijnig, vatbaarder voor depressie, conflicten liggen op de loer, de communicatie leidt eronder en je bent minder in staat om empathie te tonen, vertelt de gedragswetenschapper. Wist je trouwens dat één week zonder social media depressieve gedachtes en gevoelens vermindert?

Slaap voor je seksleven

Jouw nachtelijke rust is dus niet alleen zeer belangrijk voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je relatie. „Goede slaap is het nieuwe goede seks”, zegt Troxel. Volgens haar is er een verband tussen slaap en seksuele activiteit en hormonen.

Zo noemt zij dat uit onderzoek blijkt dat wanneer mannen een aantal dagen slaaptekort hebben, waarbij ze minder dan vijf uur per nacht slapen, dit 10 procent testosteronproductie wegneemt. Die 10 procent in testosteronlevels staat volgens Troxel gelijk aan tien levensjaren. Bij vrouwen kwamen onderzoekers tot vergelijkbare resultaten. Ander onderzoek toont volgens Troxel aan dat een extra uur op één oor voor vrouwen resulteert in 14 procent toename in seksuele activiteit. Kortom, slapen is seks.

Samen slapen goed of slecht voor je relatie?

Veel koppels vertonen eenzelfde soort slaappatroon in bed, ook wel slaap-synchroniciteit genoemd. Troxel deed met haar team onderzoek naar het slaapritme bij koppels en 75 procent van dit ritme liep bij stellen synchroon. Een fascinerend mechanisme volgens de gedragswetenschapper. Wel benadrukt ze dat als je verliefd wordt, je niet automatisch hetzelfde perfecte slaapritme krijgt als je partner. Integendeel, weer ander onderzoek toont aan dat mensen slechter slapen met elkaar in een tweepersoonsbed, dan wanneer ze alleen in bed liggen.

Samen in één bed betekent meer beweging in een kleine ruimte. Maar Troxel benadrukt dat de meeste stellen samen de nacht doorbrengen boven alleen slapen verkiezen. Toch legt de gedragswetenschapper uit dat wanneer je jezelf tekort doet in je eigen slaap, doordat je partner bijvoorbeeld veel beweegt of snurkt, je dit wel serieus moet nemen.

Aparte bedden leidt niet tot minder seks

Apart slapen kan een oplossing zijn, maar daar hangt een sociaal stigma omheen. Dat terwijl men in de geschiedenis apart slapen als een privilege zag. Zo zag men in het Victoriaanse tijdperk dit als een een teken van een hogere sociale klasse.

Volgens Troxel kan apart slapen voor sommige koppels daadwerkelijk uitkomsten bieden. Hierbij kun je denken aan een apart bed in dezelfde kamer of zelfs verschillende slaapkamers. Of je kunt de Scandinavische methode overwegen, waarbij twee losse bedden aan elkaar worden geschoven. Daardoor heeft ieder een eigen bed, matras en de voorkeur voor beddengoed.

Wat Troxel duidelijk wil maken is dat apart slapen niet betekent dat dit leidt tot minder intimiteit. Zij legt uit dat het moment voor het „in slaap vallen” een waardevol moment van de dag is. Dat moment moet je volgens Troxel, of je nu apart slaapt of niet, koesteren.